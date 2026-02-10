Supreme Power Equipment consolidated net profit rises 6.62% in the December 2025 quarter

Sales rise 23.08% to Rs 35.83 croreNet profit of Supreme Power Equipment rose 6.62% to Rs 3.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.08% to Rs 35.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 29.11 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales35.8329.11 23 OPM %14.1810.48 -PBDT5.004.63 8 PBT4.814.53 6 NP3.383.17 7
