Ceinsys Tech consolidated net profit rises 118.25% in the December 2025 quarter

Sales rise 52.02% to Rs 169.94 croreNet profit of Ceinsys Tech rose 118.25% to Rs 38.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.81 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 52.02% to Rs 169.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 111.79 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales169.94111.79 52 OPM %23.4819.00 -PBDT45.0526.94 67 PBT42.0724.18 74 NP38.8717.81 118
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content