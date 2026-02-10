Associate Sponsors

Taparia Tools standalone net profit rises 23.08% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 10 2026 | 5:51 PM IST
Sales rise 8.83% to Rs 255.63 crore

Net profit of Taparia Tools rose 23.08% to Rs 37.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 30.55 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.83% to Rs 255.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 234.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales255.63234.90 9 OPM %18.5016.39 -PBDT50.2941.36 22 PBT49.5440.64 22 NP37.6030.55 23

First Published: Feb 10 2026 | 5:51 PM IST

