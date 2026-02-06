Tata Steel consolidated net profit rises 723.14% in the December 2025 quarter

Sales rise 6.41% to Rs 56646.05 croreNet profit of Tata Steel rose 723.14% to Rs 2688.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 326.64 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.41% to Rs 56646.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 53231.28 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales56646.0553231.28 6 OPM %14.4811.09 -PBDT7057.464367.41 62 PBT4008.651798.22 123 NP2688.70326.64 723
