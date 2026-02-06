Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Sovereign Diamonds standalone net profit rises 300.00% in the December 2025 quarter

Sovereign Diamonds standalone net profit rises 300.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 6:17 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 75.50% to Rs 2.83 crore

Net profit of Sovereign Diamonds rose 300.00% to Rs 0.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.10 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 75.50% to Rs 2.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.8311.55 -75 OPM %19.438.92 -PBDT0.540.43 26 PBT0.420.18 133 NP0.400.10 300

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Kalyan Jewellers India consolidated net profit rises 90.25% in the December 2025 quarter

3B Blackbio DX consolidated net profit rises 62.16% in the December 2025 quarter

Shree Cement consolidated net profit rises 37.90% in the December 2025 quarter

Indian Rupee sheds around 30 paise against US dollar

Mercantile Ventures standalone net profit rises 41.18% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 06 2026 | 6:17 PM IST

Explore News

Next Story