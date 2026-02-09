Associate Sponsors

UTL Industries reports standalone net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 9:05 AM IST
Sales reported at Rs 0.03 crore

Net Loss of UTL Industries reported to Rs 0.03 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales remain constant at Rs 0.03 crore in the quarter ended December 2025 and also during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.030.03 0 OPM %-100.00-133.33 -PBDT-0.03-0.04 25 PBT-0.03-0.04 25 NP-0.03-0.04 25

First Published: Feb 09 2026 | 9:05 AM IST

