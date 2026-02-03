Associate Sponsors

Veedol Corporation consolidated net profit rises 16.63% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 03 2026 | 9:07 AM IST
Sales rise 11.47% to Rs 537.73 crore

Net profit of Veedol Corporation rose 16.63% to Rs 43.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 37.34 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.47% to Rs 537.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 482.42 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales537.73482.42 11 OPM %9.597.90 -PBDT64.2550.44 27 PBT55.5643.52 28 NP43.5537.34 17

First Published: Feb 03 2026 | 9:07 AM IST

