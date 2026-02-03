Bharat Wire Ropes standalone net profit rises 22.65% in the December 2025 quarter

Sales decline 11.74% to Rs 142.82 croreNet profit of Bharat Wire Ropes rose 22.65% to Rs 18.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.88 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 11.74% to Rs 142.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 161.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales142.82161.82 -12 OPM %22.8017.92 -PBDT30.3925.56 19 PBT24.4020.06 22 NP18.2514.88 23
