Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Vijay Solvex consolidated net profit declines 28.11% in the December 2025 quarter

Vijay Solvex consolidated net profit declines 28.11% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 5:19 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 11.19% to Rs 605.06 crore

Net profit of Vijay Solvex declined 28.11% to Rs 5.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.19% to Rs 605.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 544.19 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales605.06544.19 11 OPM %1.322.09 -PBDT7.8210.59 -26 PBT7.129.98 -29 NP5.377.47 -28

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

NTC Industries consolidated net profit rises 63.25% in the December 2025 quarter

Pet Plastics reports consolidated net loss of Rs 1.22 crore in the December 2025 quarter

W S Industries (India) reports consolidated net loss of Rs 1.91 crore in the December 2025 quarter

Uravi Defence & Technology standalone net profit rises 17.86% in the December 2025 quarter

Darshan Orna standalone net profit declines 18.18% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 5:19 PM IST

Explore News

Next Story