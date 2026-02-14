Vijay Solvex consolidated net profit declines 28.11% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.19% to Rs 605.06 croreNet profit of Vijay Solvex declined 28.11% to Rs 5.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.19% to Rs 605.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 544.19 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales605.06544.19 11 OPM %1.322.09 -PBDT7.8210.59 -26 PBT7.129.98 -29 NP5.377.47 -28
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content