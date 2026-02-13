Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Vippy Spinpro standalone net profit declines 50.94% in the December 2025 quarter

Vippy Spinpro standalone net profit declines 50.94% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 5:19 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 20.61% to Rs 55.50 crore

Net profit of Vippy Spinpro declined 50.94% to Rs 1.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 20.61% to Rs 55.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 69.91 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales55.5069.91 -21 OPM %10.3611.21 -PBDT6.677.54 -12 PBT3.705.07 -27 NP1.833.73 -51

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Cubex Tubings standalone net profit rises 45.33% in the December 2025 quarter

Innovative Tech Pack standalone net profit rises 413.64% in the December 2025 quarter

MIRC Electronics reports standalone net loss of Rs 13.11 crore in the December 2025 quarter

RNIT AI Solutions standalone net profit rises 150.00% in the December 2025 quarter

Kaynes Technology India consolidated net profit rises 15.32% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 5:19 PM IST

Explore News

Next Story