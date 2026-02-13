Vippy Spinpro standalone net profit declines 50.94% in the December 2025 quarter

Sales decline 20.61% to Rs 55.50 croreNet profit of Vippy Spinpro declined 50.94% to Rs 1.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 20.61% to Rs 55.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 69.91 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales55.5069.91 -21 OPM %10.3611.21 -PBDT6.677.54 -12 PBT3.705.07 -27 NP1.833.73 -51
