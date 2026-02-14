Associate Sponsors

Virat Leasing reports standalone net loss of Rs 1.04 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:32 AM IST
Sales decline 4.55% to Rs 0.21 crore

Net Loss of Virat Leasing reported to Rs 1.04 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.55% to Rs 0.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.210.22 -5 OPM %-509.52-27.27 -PBDT-1.08-0.07 -1443 PBT-1.08-0.07 -1443 NP-1.04-0.07 -1386

First Published: Feb 14 2026 | 9:32 AM IST

