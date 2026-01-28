Home / Markets / Capital Market News / Vishal Mega Mart consolidated net profit rises 19.11% in the December 2025 quarter

Vishal Mega Mart consolidated net profit rises 19.11% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 28 2026 | 9:07 AM IST
Sales rise 17.04% to Rs 3670.41 crore

Net profit of Vishal Mega Mart rose 19.11% to Rs 312.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 262.72 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.04% to Rs 3670.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3135.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3670.413135.94 17 OPM %16.4916.10 -PBDT587.03492.57 19 PBT419.38351.91 19 NP312.92262.72 19

First Published: Jan 28 2026 | 9:07 AM IST

