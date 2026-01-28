PC Jeweller consolidated net profit rises 28.48% in the December 2025 quarter

Sales rise 36.90% to Rs 875.38 croreNet profit of PC Jeweller rose 28.48% to Rs 190.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 147.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 36.90% to Rs 875.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 639.45 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales875.38639.45 37 OPM %23.0217.54 -PBDT196.35153.01 28 PBT190.98148.01 29 NP190.10147.96 28
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content