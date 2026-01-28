Home / Markets / Capital Market News / PC Jeweller consolidated net profit rises 28.48% in the December 2025 quarter

PC Jeweller consolidated net profit rises 28.48% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 28 2026 | 9:06 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 36.90% to Rs 875.38 crore

Net profit of PC Jeweller rose 28.48% to Rs 190.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 147.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 36.90% to Rs 875.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 639.45 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales875.38639.45 37 OPM %23.0217.54 -PBDT196.35153.01 28 PBT190.98148.01 29 NP190.10147.96 28

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Metro Brands consolidated net profit rises 35.71% in the December 2025 quarter

Sunteck Realty consolidated net profit rises 36.92% in the December 2025 quarter

Aar Shyam (India) Investment Company reports standalone net loss of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

Apt Packaging standalone net profit rises 820.00% in the December 2025 quarter

Mindspace Business Parks REIT consolidated net profit rises 32.89% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 28 2026 | 9:06 AM IST

Explore News

Next Story