Zuari Agro Chemicals consolidated net profit declines 27.23% in the December 2025 quarter

Sales decline 72.81% to Rs 343.70 croreNet profit of Zuari Agro Chemicals declined 27.23% to Rs 39.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 54.53 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 72.81% to Rs 343.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1264.13 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales343.701264.13 -73 OPM %2.709.22 -PBDT36.85127.17 -71 PBT32.63101.00 -68 NP39.6854.53 -27
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content