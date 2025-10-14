Home / Markets / News / Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty flat; LG Electronics India lists at 50% premium
Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty flat; LG Electronics India lists at 50% premium

Sensex Today| Stock Market LIVE Updates, Oct 14: Tata Motors' Passenger Vehicles unit settles at ₹400 per share on the BSE

SI Reporter New Delhi
stock market live updates
2 min read Last Updated : Oct 14 2025 | 10:08 AM IST
10:06 AM

Stock Market LIVE Updates: LG Electronics India lists at 50% premium

Stock Market LIVE Updates: LG Electronics India share price listed at more than 50 per cent premium over the IPO issue price on the BSE and NSE.

LG Electronics stock debuted at Rs 1,715 per share on the BSE vs issue price of Rs 1,140 per share. The stock hit a high of Rs 1,736.4 per share, before easing a little to Rs 1,706.

On the NSE, LG India stock debuted at Rs 1,710 per share and hit a high of Rs 1,749.

With this, the market capitalisation of the home-appliance maker zoomed past Rs 1-trillion mark.  

10:01 AM

Stock Market LIVE Updates: HCL Tech shares gain 3% on delivering 'standout quarter'

Stock Market LIVE Updates: Shares of the company are up over 10 per cent from its October lows of ₹1,380 apiece. The counter has fallen 21 per cent this year, compared to a 6.7 per cent advance in the benchmark Nifty 50. HCL Tech has a total market capitalisation of ₹4.11 trillion. READ MORE

9:56 AM

Stock Market LIVE Updates: Tata Motors demerger; Stock ex-CV biz settles at ₹400

Stock Market LIVE Updates: The demerger of Tata Motors' PV and CV business will come into effect today. Post the demerger, the stock of Tata Motors (ex-CV business) has settled at ₹399 per share on the BSE. 

On the NSE, Tata Motors' PV biz stock has settled at ₹400 per share in the pre-market session. 

9:45 AM

Stock Market LIVE Updates: LG Electronics set to debut at 50% premium

Stock Market LIVE Updates: LG Electronics shares made list with robust gains on the NSE and BSE today. As per the pre-market settlement trends, LG Electronics India shares ended with 50 per cent premium over the issue price in pre-market. 

LG Electronics stock may list at ₹1,706 per share on the BSE vs its IPO issue price of ₹1,140.

9:33 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee steady under pressure, trades near 88.74/$ amid tight range

Stock Market LIVE Updates: The domestic currency opened seven paise lower at 88.74 against the greenback on Tuesday, according to Bloomberg. The currency has fallen 3.66 per cent so far this year, the worst performing Asian currency. READ MORE

9:26 AM

Stock Market LIVE Updates: Here's a look at Sensex gainers and losers

Stock Market LIVE Updates: HCLTech, Tech Mahindra, and Tata Steel were among the top gainers on Sensex. 

 

9:24 AM

Stock Market LIVE Updates: Sector check

Stock Market LIVE Updates: Nifty Metal, IT and oil & gas were among the top gainers. 


9:21 AM

Stock Market LIVE Updates: A glance at broader market

Stock Market LIVE Updates: BSE MidCap and SmallCap traded higher after market opened. 


9:19 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty above 25,250 after market opens

Stock Market LIVE Updates: NSE Nifty50 was trading above 25,250, rising over 60 points after the market opened. 


9:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex 82,500 after market opens

Stock Market LIVE Updates: BSE Sensex was trading above 82,500 after the market opened. The index was rose over 200 points. 


9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty at 25,277 in pre-open

Stock Market LIVE Updates: NSE Nifty50 was at 25,277.55, up 50.2 points or 0.20 per cent in pre-opening session. 


9:08 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex was at 82,435.85 in pre-open

Stock Market LIVE Updates: BSE Sensex was at 82,435.85, up 108.8 points or 0.13 per cent in the pre-opening session. 




9:05 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens lower on Tuesday

Stock Market LIVE Updates: Rupee started trading on a weak note. The domestic currency opened at 88.74 per US dollar vs Monday's close of 88.67/$

8:57 AM

Stock Market LIVE Updates: Tech M to report Q2 results today; what to expect?

Stock Market LIVE Updates: Consensus analysts tracked by Business Standard project a 13.3 per cent quarter-on-quarter (Q-o-Q) rise in net profit to ₹1,292.9 crore for the second quarter of FY2026, supported by margin improvement. Revenues are expected to increase 3.5 per cent to ₹13,811 crore. READ MORE 

8:50 AM

Stock Market LIVE Updates: ONGC plans 15% cost reduction

Stock Market LIVE Updates: Planning overall cost reductions of over Rs 9,000 crore by financial year 2026-27 (FY27), India’s largest oil and gas explorer expects lower costs on forecast of higher production primarily from Mumbai High field, scaled-up operations at Pipalav supply base and venturing into oil trading business, Pankaj Kumar, director production, said on Monday. READ MORE
First Published: Oct 14 2025 | 7:10 AM IST

