Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty flat; LG Electronics India lists at 50% premium

Home
Latest
E-paper
Companies
Industry
Economy
Blueprint
Finance
Markets
Budget
India News
Politics
External Affairs Defence Security
World News
Opinion
Technology
Immigration
Specials
Partner Content
Sports
Cricket
Lifestyle
Entertainment
Social Viral
Health
BS Decoded
Books
Education
Newsletters
Web Stories
BS at 50
Multimedia
Sudoku
Crossword
BS Apps
Management
Explore Business Standard
Sensex Today| Stock Market LIVE Updates, Oct 14: Tata Motors' Passenger Vehicles unit settles at ₹400 per share on the BSE
10:06 AM
10:01 AM
9:56 AM
9:45 AM
9:33 AM
9:26 AM
9:24 AM
9:21 AM
9:19 AM
9:17 AM
9:10 AM
9:08 AM
9:05 AM
8:57 AM
8:50 AM
8:44 AM
8:37 AM
8:31 AM
8:23 AM
8:15 AM
8:07 AM
7:57 AM
7:52 AM
7:46 AM
7:37 AM
7:30 AM
7:23 AM
7:21 AM
7:17 AM
7:16 AM
Topics :LG ElectronicsStock Market TodayShare Market TodayMARKETS LIVEMARKET LIVEMarkets Sensex Niftystock market tradingMARKETS TODAYstock market investingGift NiftyAsian marketsWall StreetsUS marketsTrump tariffsUS India relations Domestic marketsNifty50S&P BSE SensexHCL TechTech Mahindra
First Published: Oct 14 2025 | 7:10 AM IST