Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Sensex drops 180pts; Nifty at 24,830; Pharma stocks tumble on Trump's 100% tariff
Live New Update

Stock Market LIVE: Sensex drops 180pts; Nifty at 24,830; Pharma stocks tumble on Trump's 100% tariff

Sensex today | Stock Market LIVE: BSE Sensex opened 203.67 points lower at 80,956.01, while Nifty50 opened 72.3 points lower at 24,818.55 levels.

SI Reporter New Delhi
BSE, NSE, STOCK MARKETS
On the BSE, Sun Pharma was the top loser, followed by Bajaj Finance and Asian Paints. On the flipside, L&T, BEL and Tata Steel were among the gainers.

1 min read Last Updated : Sep 26 2025 | 9:21 AM IST
Google
Facebook IconLinkedIN Icon

9:21 AM

Stock Market LIVE Updates: Here's a look at Sensex gainers and losers at close

Stock Market LIVE Updates: Sun Pharma, Asian Paints, Bajaj Finance were among the top laggards on Sensex. 


9:19 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty below 24,850 after market opens

Stock Market LIVE Updates: NSE Nifty50 was trading below 24,850- levels, down 60 points after market opened. 

 

9:18 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex down 200 pts after market opens

Stock Market LIVE Updates: BSE Sensex was trading 200 points lower after market opened. The index was trading below 81,000-level. 

9:15 AM

Stock Market LIVE Updates: 'India unlikely to be impacted by Trump's tantrums'

Stock Market LIVE Updates: US President Trump’s tantrums with tariffs are resuming with new tariff imposts on patented and branded drugs. India being an exporter of generic drugs is unlikely to be impacted by this. But perhaps the president’s next target can be the generic drugs. This decision may have a sentimental impact on pharmaceutical stocks. 

Trump is now moving from country-specific tariffs to product-specific tariffs. Higher tariffs on trucks, upholstered furniture etc. indicates that the his administration’s weaponisation of tariffs may continue till US inflation spikes forcing a rethink of this policy.  The sustained FII selling may keep the market under pressure. Investors can utilise dips to slowly accumulate high quality stocks, particularly those that are driven by domestic consumption.

View by: VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Investments.

9:11 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty down 70 pts, below 24,850 in pre open

Stock Market LIVE Updates: In the pre-opening session, NSE Nifty50 was down over 70 points and was trading below 24,850-level. 

 

9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex down 200 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: BSE Sensex declined 200 points in the pre-opening session, below 81,000-level. 

 

8:57 AM

Stock Market LIVE Updates: Solarworld Energy IPO booked 65x: Here's how to check allotment status

Stock Market LIVE Updates: The share allotment for Solarworld Energy Solutions’ initial public offering (IPO) is expected to be finalised today, September 26, 2025.
 
The ₹490-crore public issue saw robust investor demand. Priced in a band of ₹333–₹351 per share with a lot size of 42 shares, the IPO was subscribed 65.01 times by the close of the subscription period, led by qualified institutional buyers (QIBs), who oversubscribed their reserved portion by 70.43 times. READ MORE

8:47 AM

Stock Market LIVE Updates: Pace Digitek IPO opens today: GMP jumps 15%, should you subscribe?

Stock Market LIVE Updates: Pace Digitek’s initial public offering (IPO) is scheduled to open for public subscription on Friday, September 26, 2025. The company plans to raise ₹819.15 crore through its maiden public issue, which consists entirely of a fresh issue of 37.4 million equity shares, with no offer-for-sale (OFS) component.
 
Founded in 2007, Pace Digitek is a multi-disciplinary telecom infrastructure solutions provider with operations across telecom, energy, and ICT sectors. Through its subsidiaries, the company manufactures telecom tower equipment, lithium-ion battery systems, and advanced battery energy storage systems (BESS), operating from three major facilities in Bengaluru. READ MORE

8:42 AM

Stock Market LIVE Updates: US probes Waaree Energies over alleged duty evasion on Chinese solar cells

Stock Market LIVE Updates: The US is investigating Waaree Energies Ltd., India’s largest solar panel manufacturer, over alleged evasion of anti-dumping and countervailing duties on solar cells imported from China and other Southeast Asian countries.
 
According to a public notice obtained by Bloomberg News, US Customs and Border Protection has launched a formal probe into Waaree and its US subsidiary, Waaree Solar Americas Inc., and has imposed interim measures amid reasonable suspicion that the company circumvented duties while importing merchandise into the United States. READ MORE

8:31 AM

Stock Market LIVE Updates: Muthoot Finance shines in Q1FY26 with strong AUM, margin, gold loan growth

Stock Market LIVE Updates: Muthoot Finance outperformed in the April-June quarter (Q1) of 2025-26 (FY26), with its AUM growing 10 per cent Q-o-Q and 42 per cent Y-o-Y, an improvement of 88 bps Q-o-Q in net interest margin (NIM), and a fall in credit cost. Gold AUM rose 40 per cent Y-o-Y and 10 per cent Q-o-Q. The company recorded recoveries of ₹350 crore, including ₹100 crore from an asset reconstruction company (ARC), resulting in a 100-bp Q-o-Q yield increase. READ MORE

8:21 AM

Stock Market LIVE Updates: Gold may dip on stronger dollar; support lies at ₹1,11,500-₹1,10,800 levels

Stock Market LIVE Updates: Huge ETF inflows, expectations of rate cuts, fiscal concerns, elevated geopolitical and political tensions, and China’s step towards becoming a sovereign gold custodian act as a strong tailwind for the yellow metal. Gold may correct lower on a firmer Dollar as Fed largely remains cautious on rate cuts going forward. However, downside is expected to be limited. READ MORE

8:12 AM

Stock Market LIVE Updates: Pharma, auto stocks in focus after Trump announces fresh tariffs

Stock Market LIVE Updates: Pharma stocks including Sun Pharma, Dr Dreddy's Laboratories, among others will be in focus after Trump announced 100 per cent duties on pharmaceutical products. Investors will closely watch Auto stocks, Polycab India, Waaree Energies, Tata Motors, and NTPC. READ MORE

8:03 AM

Stock Market LIVE Updates: Trump announces 100% tariff on drugs, imposes duties on trucks, furniture

Stock Market LIVE Updates: US President Donald Trump on Thursday (local time) unveiled a sweeping new set of import tariffs, including a 100 per cent duty on branded and patented pharmaceutical products, effective October 1, 2025. The tariffs will not apply to companies that are actively building pharmaceutical manufacturing facilities in the US. Additionally, Trump announced 50 per cent tariffs on kitchen cabinets and bathroom vanities, and 30 per cent tariffs on upholstered furniture. READ MORE

7:52 AM

Stock Market LIVE Updates: Small deals drive best IPO month since January 1997

Stock Market LIVE Updates: September has emerged as the strongest month in nearly three decades for IPOs across both the mainboard and the SME platform. By the end of the month, including four issues slated to open next week, as many as 25 IPOs will have hit the main market, the highest monthly count since January 1997. READ MORE

7:45 AM

Stock Market LIVE Updates: NSE unique investor base crosses 120 million; one in four are women

Stock Market LIVE Updates: NSE’s active investor base on the crossed the 120 million mark on September 23, with the latest 10 million addition taking place in just eight months, the bourse said on Thursday. NSE said one in four investors is a woman. The exchange surpassed the 110-million mark in January this year. READ MORE
Connect with us on WhatsApp

Topics :Stock MarketMARKET LIVETrump tariffsMarket newsBSE SensexNifty50share marketAsian marketsUS marketsMarkets

First Published: Sep 26 2025 | 7:06 AM IST

Explore News