Australian Open: Full list of men's singles winners and runners-up
Novak Djokovic holds the record as the most successful player in the Australian Open men's singles event, with ten titles to his name
|Australian Open men’s singles champion
|YEAR
|CHAMPION
|RUNNER-UP
|SCORE
|2026
|Carlos Alcaraz
|Novak Djokovic
|2-6, 6-2, 6-3, 7-5
|2025
|Jannik Sinner (ITA)
|Alexander Zverev (GER)
|6-3, 7-6, 6-3
|2024
|Jannik Sinner (ITA)
|Daniil Medvedev
|3-6 3-6 6-4 6-4 6-3
|2023
|Novak Djokovic (SRB)
|Stefanos Tsitsipas (GRE)
|6-3 7-6(4) 7-6(5)
|2022
|Rafael Nadal (ESP)
|Daniil Medvedev
|2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5
|2021
|Novak Djokovic (SRB)
|Daniil Medvedev
|7-5 6-2 6-2
|2020
|Novak Djokovic (SRB)
|Dominic Thiem (AUT)
|6-4 4-6 2-6 6-3 6-4
|2019
|Novak Djokovic (SRB)
|Rafael Nadal (ESP)
|6-3 6-2 6-3
|2018
|Roger Federer (SUI)
|Marin Cilic (CRO)
|6-2 6-7(5) 6-3 3-6 6-1
|2017
|Roger Federer (SUI)
|Rafael Nadal (ESP)
|6-4 3-6 6-1 3-6 6-3
|2016
|Novak Djokovic (SRB)
|Andy Murray (GBR)
|6-1 7-5 7-6(3)
|2015
|Novak Djokovic (SRB)
|Andy Murray (GBR)
|7-6(5) 6-7(4) 6-3 6-0
|2014
|Stan Wawrinka (SUI)
|Rafael Nadal (ESP)
|6-3 6-2 3-6 6-3
|2013
|Novak Djokovic (SRB)
|Andy Murray (GBR)
|6-7(2) 7-6(3) 6-3 6-2
|2012
|Novak Djokovic (SRB)
|Rafael Nadal (ESP)
|5-7 6-4 6-2 6-7(5) 7-5
|2011
|Novak Djokovic (SRB)
|Andy Murray (GBR)
|6-4 6-2 6-3
|2010
|Roger Federer (SUI)
|Andy Murray (GBR)
|6-3 6-4 7-6(11)
|2009
|Rafael Nadal (ESP)
|Roger Federer (SUI)
|7-5 3-6 7-6(3) 3-6 6-2
|2008
|Novak Djokovic (SRB)
|Jo-Wilfried Tsonga (FRA)
|4-6 6-4 6-3 7-6(2)
|2007
|Roger Federer (SUI)
|Fernando Gonzalez (CHI)
|7-6(2) 6-4 6-4
|2006
|Roger Federer (SUI)
|Marcos Baghdatis (CYP)
|5-7 7-5 6-0 6-2
|2005
|Marat Safin
|Lleyton Hewitt
|1-6 6-3 6-4 6-4
|2004
|Roger Federer (SUI)
|Marat Safin
|7-6(3) 6-4 6-2
|2003
|Andre Agassi (USA)
|Rainer Schuettler (GER)
|6-2 6-2 6-1
|2002
|Thomas Johansson (SWE)
|Marat Safin
|3-6 6-4 6-4 7-6(4)
|2001
|Andre Agassi (USA)
|Arnaud Clement (FRA)
|6-4 6-2 6-2
|2000
|Andre Agassi (USA)
|Yevgeny Kafelnikov
|3-6 6-3 6-2 6-4
|1999
|Yevgeny Kafelnikov
|Thomas Enqvist (SWE)
|4-6 6-0 6-3 7-6(1)
|1998
|Petr Korda (CZE)
|Marcelo Rios (CHI)
|6-2 6-2 6-2
|1997
|Pete Sampras (USA)
|Carlos Moya (ESP)
|6-2 6-3 6-3
|1996
|Boris Becker (GER)
|Michael Chang (USA)
|6-2 6-4 2-6 6-2
|1995
|Andre Agassi (USA)
|Pete Sampras (USA)
|4-6 6-1 7-6(6) 6-4
|1994
|Pete Sampras (USA)
|Todd Martin (USA)
|7-6(4) 6-4 6-4
|1993
|Jim Courier (USA)
|Stefan Edberg (SWE)
|6-2 6-1 2-6 7-5
|1992
|Jim Courier (USA)
|Stefan Edberg (SWE)
|6-3 3-6 6-4 6-2
|1991
|Boris Becker (GER)
|Ivan Lendl (TCH)
|1-6 6-4 6-4 6-4
|1990
|Ivan Lendl (TCH)
|Stefan Edberg (SWE)
|4-6 7-6(3) 5-2 ret.
|1989
|Ivan Lendl (TCH)
|Miloslav Mecir (TCH)
|6-2 6-2 6-2
|1988
|Mats Wilander (SWE)
|Pat Cash
|6-3 6-7(3) 3-6 6-1 8-6
|1987
|Stefan Edberg (SWE)
|Pat Cash
|6-3 6-4 3-6 5-7 6-3
|1986
|No competition
|1985
|Stefan Edberg (SWE)
|Mats Wilander (SWE)
|6-4 6-3 6-3
|1984
|Mats Wilander (SWE)
|Kevin Curren (RSA)
|6-7(5) 6-4 7-6(3) 6-2
|1983
|Mats Wilander (SWE)
|Ivan Lendl (TCH)
|6-1 6-4 6-4
|1982
|Johan Kriek (USA)
|Steve Denton (USA)
|6-3 6-3 6-2
|1981
|Johan Kriek (RSA)
|Steve Denton (USA)
|6-2 7-6 6-7 6-4
|1980
|Brian Teacher (USA)
|Kim Warwick
|7-5 7-6 6-3
|1979
|Guillermo Vilas (ARG)
|John Sadri (USA)
|7-6 6-3 6-2
|1978
|Guillermo Vilas (ARG)
|John Marks
|6-4 6-4 3-6 6-3
|1977
|Roscoe Tanner (USA)
|Guillermo Vilas (ARG)
|6-3 6-3 6-3
|1977
|Vitas Gerulaitis (USA)
|John Lloyd (GBR)
|6-3 7-6 5-7 3-6 6-2
|1976
|Mark Edmondson
|John Newcombe
|6-7 6-3 7-6 6-1
|1975
|John Newcombe
|Jimmy Connors (USA)
|7-5 3-6 6-4 7-6
