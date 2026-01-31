Australian Open: Full list of women's singles winners and runners-up
Margaret Court holds the record for most Australian Open women's singles title wins with 11 titles (seven in the Amateur era, four in the Open era)
|Australian Open 2025 women’s singles champions
|YEAR
|CHAMPION
|RUNNER-UP
|SCORE
|2026
|Elena Rybakina
|Aryna Sabalenka
|6-4, 4-6, 6-4
|2025
|Madison Keys
|Aryna Sabalenka
|6-3, 2-6, 7-5
|2024
|Aryna Sabalenka
|Zheng Qinwen (CHN)
|6-3 6-2
|2023
|Aryna Sabalenka
|Elena Rybakina (KAZ)
|4-6 6-3 6-4
|2022
|Ashleigh Barty (AUS)
|Danielle Collins (USA)
|6-3 7-6(2)
|2021
|Naomi Osaka (JPN)
|Jennifer Brady (USA)
|6-4 6-3
|2020
|Sofia Kenin (USA)
|Garbine Muguruza (ESP)
|4-6 6-2 6-2
|2019
|Naomi Osaka (JPN)
|Petra Kvitova (CZE)
|7-6(2) 5-7 6-4
|2018
|Caroline Wozniacki (DEN)
|Simona Halep (ROU)
|7-6(2) 3-6 6-4
|2017
|Serena Williams (USA)
|Venus Williams (USA)
|6-4 6-4
|2016
|Angelique Kerber (GER)
|Serena Williams (USA)
|6-4 3-6 6-4
|2015
|Serena Williams (USA)
|Maria Sharapova
|6-3 7-6(5)
|2014
|Li Na (CHN)
|Dominika Cibulkova (SVK)
|7-6(3) 6-0
|2013
|Victoria Azarenka
|Li Na (CHN)
|4-6 6-4 6-3
|2012
|Victoria Azarenka
|Maria Sharapova
|6-3 6-0
|2011
|Kim Clijsters (BEL)
|Li Na (CHN)
|3-6 6-3 6-3
|2010
|Serena Williams (USA)
|Justine Henin (BEL)
|6-4 3-6 6-2
|2009
|Serena Williams (USA)
|Dinara Safina
|6-0 6-3
|2008
|Maria Sharapova
|Ana Ivanovic (SRB)
|7-5 6-3
|2007
|Serena Williams (USA)
|Maria Sharapova
|6-1 6-2
|2006
|Amelie Mauresmo (FRA)
|Justine Henin-Hardenne (BEL)
|6-1 2-0 ret.
|2005
|Serena Williams (USA)
|Lindsay Davenport (USA)
|2-6 6-3 6-0
|2004
|Justine Henin-Hardenne (BEL)
|Kim Clijsters (BEL)
|6-3 4-6 6-3
|2003
|Serena Williams (USA)
|Venus Williams (USA)
|7-6(4) 3-6 6-4
|2002
|Jennifer Capriati (USA)
|Martina Hingis (SUI)
|4-6 7-6(7) 6-2
|2001
|Jennifer Capriati (USA)
|Martina Hingis (SUI)
|6-4 6-3
|2000
|Lindsay Davenport (USA)
|Martina Hingis (SUI)
|6-1 7-5
|1999
|Martina Hingis (SUI)
|Amelie Mauresmo (FRA)
|6-2 6-3
|1998
|Martina Hingis (SUI)
|Conchita Martinez (ESP)
|6-3 6-3
|1997
|Martina Hingis (SUI)
|Mary Pierce (FRA)
|6-2 6-2
|1996
|Monica Seles (USA)
|Anke Huber (GER)
|6-4 6-1
|1995
|Mary Pierce (FRA)
|Arantxa Sanchez Vicario (ESP)
|6-3 6-2
|1994
|Steffi Graf (GER)
|Arantxa Sanchez Vicario (ESP)
|6-0 6-2
|1993
|Monica Seles (YUG)
|Steffi Graf (GER)
|4-6 6-3 6-2
|1992
|Monica Seles (YUG)
|Mary Joe Fernandez (USA)
|6-2 6-3
|1991
|Monica Seles (YUG)
|Jana Novotna (TCH)
|5-7 6-3 6-1
|1990
|Steffi Graf (GER)
|Mary Joe Fernandez (USA)
|6-3 6-4
|1989
|Steffi Graf (FRG)
|Helena Sukova (TCH)
|6-4 6-4
|1988
|Steffi Graf (FRG)
|Chris Evert (USA)
|6-1 7-6(3)
|1987
|Hana Mandlikova (TCH)
|Martina Navratilova (USA)
|7-5 7-6(1)
|1986
|No competition
|1985
|Martina Navratilova (USA)
|Chris Evert-Lloyd (USA)
|6-2 4-6 6-2
|1984
|Chris Evert-Lloyd (USA)
|Helena Sukova (TCH)
|6-7(4) 6-1 6-3
|1983
|Martina Navratilova (USA)
|Kathy Jordan (USA)
|6-2 7-6(5)
|1982
|Chris Evert-Lloyd (USA)
|Martina Navratilova (USA)
|6-3 2-6 6-3
|1981
|Martina Navratilova (USA)
|Chris Evert-Lloyd (USA)
|6-7(4) 6-4 7-5
|1980
|Hana Mandlikova (TCH)
|Wendy Turnbull
|6-0 7-5
|1979
|Barbara Jordan (USA)
|Sharon Walsh (USA)
|6-3 6-3
|1978
|Chris O’Neil
|Betsy Nagelsen (USA)
|6-3 7-6
|1977
|Evonne Goolagong Cawley
|Helen Cawley
|6-3 6-0
|1977
|Kerry Reid (Melville)
|Dianne Fromholtz
|7-5 6-2
|1976
|Evonne Goolagong Cawley
|Renata Tomanova (TCH)
|6-2 6-2
First Published: Jan 31 2026 | 2:58 PM IST