Australian Open: Full list of women's singles winners and runners-up

Margaret Court holds the record for most Australian Open women's singles title wins with 11 titles (seven in the Amateur era, four in the Open era)

Australian Open 2025 women's singles champions
Aditya Kaushik New Delhi
4 min read Last Updated : Jan 31 2026 | 4:49 PM IST
The Australian Open 2026 women’s singles event will concluded today at Rod Laver Arena in Melbourne Park, with Aryna Sabalenka taking on Elena Rybakina in the final. The match was a rematch of the 2023 edition final, where Sabalenka beat Rybakina to win her first Australian Open title.
 
However, Rybakina flipped the script in 2026 and avenged her 2023 loss by beating Sabalenka in a three set thriller by 6-4, 4-6, 6-4 to win her first Australian Open and second overall grand slam title.
 
In terms of most title wins in the Australian Open women’s singles event, Australia’s Margaret Court leads the list with 11 titles to her name, out of which she won seven during the amateur era and four during the Open Era. Serena Williams, with seven titles, leads the list in the Open Era. 
 
Full list of Australian Open Women’s Singles winners and runners-up in the last fifty years:
 
YEAR CHAMPION RUNNER-UP SCORE
2026  Elena Rybakina Aryna Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4
2025 Madison Keys Aryna Sabalenka 6-3, 2-6, 7-5
2024 Aryna Sabalenka Zheng Qinwen (CHN) 6-3 6-2
2023 Aryna Sabalenka Elena Rybakina (KAZ) 4-6 6-3 6-4
2022 Ashleigh Barty (AUS) Danielle Collins (USA) 6-3 7-6(2)
2021 Naomi Osaka (JPN) Jennifer Brady (USA) 6-4 6-3
2020 Sofia Kenin (USA) Garbine Muguruza (ESP) 4-6 6-2 6-2
2019 Naomi Osaka (JPN) Petra Kvitova (CZE) 7-6(2) 5-7 6-4
2018 Caroline Wozniacki (DEN) Simona Halep (ROU) 7-6(2) 3-6 6-4
2017 Serena Williams (USA) Venus Williams (USA) 6-4 6-4
2016 Angelique Kerber (GER) Serena Williams (USA) 6-4 3-6 6-4
2015 Serena Williams (USA) Maria Sharapova 6-3 7-6(5)
2014 Li Na (CHN) Dominika Cibulkova (SVK) 7-6(3) 6-0
2013 Victoria Azarenka Li Na (CHN) 4-6 6-4 6-3
2012 Victoria Azarenka Maria Sharapova 6-3 6-0
2011 Kim Clijsters (BEL) Li Na (CHN)  3-6 6-3 6-3
2010 Serena Williams (USA) Justine Henin (BEL) 6-4 3-6 6-2
2009 Serena Williams (USA) Dinara Safina 6-0 6-3
2008 Maria Sharapova Ana Ivanovic (SRB) 7-5 6-3
2007 Serena Williams (USA) Maria Sharapova  6-1 6-2
2006 Amelie Mauresmo (FRA) Justine Henin-Hardenne (BEL) 6-1 2-0 ret.
2005 Serena Williams (USA) Lindsay Davenport (USA) 2-6 6-3 6-0
2004 Justine Henin-Hardenne (BEL) Kim Clijsters (BEL)  6-3 4-6 6-3
2003 Serena Williams (USA) Venus Williams (USA) 7-6(4) 3-6 6-4
2002 Jennifer Capriati (USA) Martina Hingis (SUI) 4-6 7-6(7) 6-2
2001 Jennifer Capriati (USA) Martina Hingis (SUI) 6-4 6-3
2000 Lindsay Davenport (USA) Martina Hingis (SUI) 6-1 7-5
1999 Martina Hingis (SUI) Amelie Mauresmo (FRA)  6-2 6-3
1998 Martina Hingis (SUI) Conchita Martinez (ESP) 6-3 6-3
1997 Martina Hingis (SUI) Mary Pierce (FRA) 6-2 6-2
1996 Monica Seles (USA) Anke Huber (GER) 6-4 6-1
1995 Mary Pierce (FRA)  Arantxa Sanchez Vicario (ESP) 6-3 6-2
1994 Steffi Graf (GER)  Arantxa Sanchez Vicario (ESP) 6-0 6-2
1993 Monica Seles (YUG) Steffi Graf (GER) 4-6 6-3 6-2
1992 Monica Seles (YUG) Mary Joe Fernandez (USA) 6-2 6-3
1991 Monica Seles (YUG) Jana Novotna (TCH) 5-7 6-3 6-1
1990 Steffi Graf (GER)  Mary Joe Fernandez (USA) 6-3 6-4
1989 Steffi Graf (FRG) Helena Sukova (TCH)  6-4 6-4
1988 Steffi Graf (FRG) Chris Evert (USA) 6-1 7-6(3)
1987 Hana Mandlikova (TCH) Martina Navratilova (USA) 7-5 7-6(1)
1986 No competition    
1985 Martina Navratilova (USA) Chris Evert-Lloyd (USA) 6-2 4-6 6-2
1984 Chris Evert-Lloyd (USA) Helena Sukova (TCH) 6-7(4) 6-1 6-3
1983 Martina Navratilova (USA) Kathy Jordan (USA)  6-2 7-6(5)
1982 Chris Evert-Lloyd (USA) Martina Navratilova (USA)  6-3 2-6 6-3
1981 Martina Navratilova (USA) Chris Evert-Lloyd (USA) 6-7(4) 6-4 7-5
1980 Hana Mandlikova (TCH) Wendy Turnbull 6-0 7-5
1979 Barbara Jordan (USA) Sharon Walsh (USA) 6-3 6-3
1978 Chris O’Neil Betsy Nagelsen (USA) 6-3 7-6
1977 Evonne Goolagong Cawley Helen Cawley 6-3 6-0
1977 Kerry Reid (Melville) Dianne Fromholtz 7-5 6-2
1976 Evonne Goolagong Cawley Renata Tomanova (TCH) 6-2 6-2

What is the difference between the Amateur era and Open era in tennis?

The Amateur era and the Open era in tennis are divided by who was allowed to compete in major tournaments. The Amateur era lasted until 1968, when only amateur players could take part in Grand Slam events. Professional players, who earned money from tennis, were banned, forcing many top players to miss the biggest tournaments.
 
The Open era began in 1968, allowing both amateurs and professionals to compete together. This change unified the sport, raised competition standards, and led to greater global popularity. Prize money, rankings, and professionalism improved significantly, making tennis a full-time career for players and creating the modern, competitive game seen today.
First Published: Jan 31 2026 | 2:58 PM IST

