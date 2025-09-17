World Athletics 2025 LIVE Updates, IND vs PAK in Javelin throw: Arshad in action; Neeraj in final

Home
Latest
E-paper
Companies
Industry
Economy
Blueprint
Finance
Markets
Budget
India News
Politics
External Affairs Defence Security
World News
Opinion
Technology
Immigration
Specials
Partner Content
Sports
Cricket
Lifestyle
Entertainment
Social Viral
Health
BS Decoded
Books
Education
Newsletters
Web Stories
BS at 50
Multimedia
Sudoku
Crossword
BS Apps
Management
Explore Business Standard
IND vs PAK in javelin throw today: 27-year-old Neeraj Chopra, a two-time Olympic medalist, sent his spear to 84.85 m in his first attempt in Group A of the qualification round.
4:58 PM
|World Athletics Championship 2025
|Javelin Throw event - Qualification round -Group B
|O
|Athlete
|Country
|Personal Best
|Season Best
|World Rankings
|1
|Arshad NADEEM
|PAK
|92.97
|86.4
|-
|2
|Anderson PETERS
|GRN
|93.07
|85.64
|3
|3
|Luiz Mauricio DA SILVA
|BRA
|91
|91
|7
|4
|Julius YEGO
|KEN
|92.72
|84.51
|5
|5
|Curtis THOMPSON
|USA
|87.76
|87.76
|10
|6
|Rumesh Tharanga PATHIRAGE
|SRI
|86.5
|86.5
|12
|7
|Lars Anthony FLAMING
|PAR
|81.56
|81.56
|42
|8
|Eemil PORVARI
|FIN
|82.69
|81.55
|32
|9
|Martin KONEČNÝ
|CZE
|80.59
|80.59
|35
|10
|Simon WIELAND
|SUI
|81.29
|81.29
|25
|11
|Oliver HELANDER
|FIN
|89.83
|83.97
|8
|12
|Cameron MCENTYRE
|AUS
|82.35
|82.35
|27
|13
|Rohit YADAV
|IND
|83.65
|83.65
|41
|14
|Gen NAGANUMA
|JPN
|80.58
|80.58
|40
|15
|Marcin KRUKOWSKI
|POL
|89.55
|84.39
|26
|16
|Yash Vir SINGH
|IND
|82.57
|82.57
|34
|17
|Artur FELFNER
|UKR
|84.32
|81.14
|22
|18
|Douw SMIT
|RSA
|84.12
|84.12
|18
4:50 PM
|World Athletics Championship 2025
|Javelin Throw event - Qualification round -Group A – Final Standings
|Pos
|Heat
|Name
|Country
|Result
|Detail
|1
|A
|Julian WEBER
|GER
|87.21
|Q
|2
|A
|Dawid WEGNER
|POL
|85.67
|QPB
|3
|A
|Neeraj CHOPRA
|IND
|84.85
|Q
|4
|A
|Jakub VADLEJCH
|CZE
|84.11
|SB
|5
|A
|Keshorn WALCOTT
|TTO
|83.93
|6
|A
|Sachin YADAV
|IND
|83.67
|7
|A
|Edis MATUSEVIČIUS
|LTU
|82.78
|8
|A
|Sumedha RANASINGHE
|SRI
|81.86
|9
|A
|Cyprian MRZYGŁÓD
|POL
|81.47
|10
|A
|Lassi ETELÄTALO
|FIN
|81.33
|11
|A
|Marc Anthony MINICHELLO
|USA
|80.47
|12
|A
|Keyshawn STRACHAN
|BAH
|80.03
|13
|A
|Haoran HU
|CHN
|79.42
|14
|A
|Pedro Henrique RODRIGUES
|BRA
|79.35
|15
|A
|Yuta SAKIYAMA
|JPN
|77.61
|16
|A
|Roderick Genki DEAN
|JPN
|77.01
|17
|A
|Leandro RAMOS
|POR
|76.65
|18
|A
|Billy JULIO LÓPEZ
|COL
|76.01
|19
|A
|Sindri Hrafn GUÐMUNDSSON
|ISL
|75.56
4:45 PM
4:18 PM
4:06 PM
4:00 PM
3:57 PM
3:53 PM
|World Athletics Championship 2025
|Javelin Throw event - Qualification round -Group A
|Rank
|Athlete
|Country
|Mark
|Attempt 1
|Attempt 2
|Attempt 3
|1
|Neeraj Chopra
|IND
|84.85
|84.85
|-
|-
|2
|Keshorn Walcott
|TTO
|83.93
|83.93
|-
|-
|3
|Julian Weber
|GER
|82.29
|82.29
|-
|-
|4
|Cyprian Mrzyglód
|POL
|81.47
|81.47
|-
|-
|5
|Jakub Vadlejch
|CZE
|80.46
|80.46
|-
|-
|6
|Sumedha Ranasinghe
|SRI
|80.36
|80.36
|-
|-
|7
|Keyshawn Strachan
|BAH
|80.03
|80.03
|-
|-
|8
|Edis Matusevičius
|LTU
|79.73
|79.73
|-
|-
|9
|Roderick Genki Dean
|JPN
|77.01
|77.01
|-
|-
|10
|Marc Anthony Minichello
|USA
|71.04
|71.04
|-
|-
|11
|Lassi Etelätalo
|FIN
|-
|X
|-
|-
|12
|Pedro Henrique Rodrigues
|BRA
|-
|X
|-
|-
|13
|Yuta Sakiyama
|JPN
|-
|-
|-
|-
|14
|Sachin Yadav
|IND
|-
|-
|-
|-
3:44 PM
3:42 PM
3:33 PM
3:32 PM
|World Athletics Championship 2025
|Javelin Throw event - Qualification round -Group B
|O
|Athlete
|Country
|Personal Best
|Season Best
|World Rankings
|1
|Arshad NADEEM
|PAK
|92.97
|86.4
|-
|2
|Anderson PETERS
|GRN
|93.07
|85.64
|3
|3
|Luiz Mauricio DA SILVA
|BRA
|91
|91
|7
|4
|Julius YEGO
|KEN
|92.72
|84.51
|5
|5
|Curtis THOMPSON
|USA
|87.76
|87.76
|10
|6
|Rumesh Tharanga PATHIRAGE
|SRI
|86.5
|86.5
|12
|7
|Lars Anthony FLAMING
|PAR
|81.56
|81.56
|42
|8
|Eemil PORVARI
|FIN
|82.69
|81.55
|32
|9
|Martin KONEČNÝ
|CZE
|80.59
|80.59
|35
|10
|Simon WIELAND
|SUI
|81.29
|81.29
|25
|11
|Oliver HELANDER
|FIN
|89.83
|83.97
|8
|12
|Cameron MCENTYRE
|AUS
|82.35
|82.35
|27
|13
|Rohit YADAV
|IND
|83.65
|83.65
|41
|14
|Gen NAGANUMA
|JPN
|80.58
|80.58
|40
|15
|Marcin KRUKOWSKI
|POL
|89.55
|84.39
|26
|16
|Yash Vir SINGH
|IND
|82.57
|82.57
|34
|17
|Artur FELFNER
|UKR
|84.32
|81.14
|22
|18
|Douw SMIT
|RSA
|84.12
|84.12
|18
3:22 PM
3:14 PM
|World Athletics Championship 2025
|Javelin Throw event - Qualification round -Group A
|Order
|Athlete
|Country
|Personal Best
|Season Best
|World Rankings
|1
|Neeraj CHOPRA
|IND
|90.23
|90.23
|2
|14
|Sachin YADAV
|IND
|85.16
|85.16
|17
3:02 PM
|World Athletics Championship 2025
|Javelin Throw event - Qualification round -Group A
|Order
|Athlete
|Country
|Personal Best
|Season Best
|World Rankings
|1
|Neeraj CHOPRA
|IND
|90.23
|90.23
|2
|2
|Julian WEBER
|GER
|91.51
|91.51
|1
|3
|Keshorn WALCOTT
|TTO
|90.16
|86.3
|4
|4
|Jakub VADLEJCH
|CZE
|90.88
|82.33
|6
|5
|Edis MATUSEVIČIUS
|LTU
|89.17
|84.05
|15
|6
|Cyprian MRZYGŁÓD
|POL
|85.92
|85.92
|9
|7
|Keyshawn STRACHAN
|BAH
|84.27
|81.01
|39
|8
|Marc Anthony MINICHELLO
|USA
|82.65
|82.65
|19
|9
|Roderick Genki DEAN
|JPN
|84.66
|84.66
|20
|10
|Lassi ETELÄTALO
|FIN
|86.44
|81.9
|13
|11
|Pedro Henrique RODRIGUES
|BRA
|85.11
|79.94
|46
|12
|Sumedha RANASINGHE
|SRI
|85.78
|85.78
|30
|13
|Yuta SAKIYAMA
|JPN
|87.16
|87.16
|16
|14
|Sachin YADAV
|IND
|85.16
|85.16
|17
|15
|Dawid WEGNER
|POL
|83.4
|83.4
|21
|16
|Haoran HU
|CHN
|82.14
|80.93
|31
|17
|Sindri Hrafn GUÐMUNDSSON
|ISL
|82.55
|81.39
|33
|18
|Billy JULIO LÓPEZ
|COL
|81.55
|80.06
|38
|19
|Leandro RAMOS
|POR
|84.78
|81.94
|29
2:58 PM
Topics :Neeraj ChopraWorld Athletics Championshipsathletics
First Published: Sep 17 2025 | 2:52 PM IST