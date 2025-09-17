Home / Sports / Other Sports News / World Athletics 2025 LIVE Updates, IND vs PAK in Javelin throw: Arshad in action; Neeraj in final
Live New Update

World Athletics 2025 LIVE Updates, IND vs PAK in Javelin throw: Arshad in action; Neeraj in final

IND vs PAK in javelin throw today: 27-year-old Neeraj Chopra, a two-time Olympic medalist, sent his spear to 84.85 m in his first attempt in Group A of the qualification round.


World Athletics Championships 2025: India's Neeraj Chopra and Pakistan's Arshad Nadeem in action today
World Athletics Championships 2025: India's Neeraj Chopra and Pakistan's Arshad Nadeem in action today

4 min read Last Updated : Sep 17 2025 | 5:06 PM IST
4:58 PM

World Athletics 2025 Javelin throw event LIVE UPDATES: India vs Pakistan in athletics soon

Arshad Nadeem's Group B event is set to begin at 5:15 PM IST.  India's Rohit Yadav and Yash Vir Singh will be in action too—the action to begin in 15 mins' time.

 
 
World Athletics Championship 2025
Javelin Throw event - Qualification round -Group B
O Athlete Country Personal Best Season Best World Rankings
1 Arshad NADEEM PAK 92.97 86.4 -
2 Anderson PETERS GRN 93.07 85.64 3
3 Luiz Mauricio DA SILVA BRA 91 91 7
4 Julius YEGO KEN 92.72 84.51 5
5 Curtis THOMPSON USA 87.76 87.76 10
6 Rumesh Tharanga PATHIRAGE SRI 86.5 86.5 12
7 Lars Anthony FLAMING PAR 81.56 81.56 42
8 Eemil PORVARI FIN 82.69 81.55 32
9 Martin KONEČNÝ CZE 80.59 80.59 35
10 Simon WIELAND SUI 81.29 81.29 25
11 Oliver HELANDER FIN 89.83 83.97 8
12 Cameron MCENTYRE AUS 82.35 82.35 27
13 Rohit YADAV IND 83.65 83.65 41
14 Gen NAGANUMA JPN 80.58 80.58 40
15 Marcin KRUKOWSKI POL 89.55 84.39 26
16 Yash Vir SINGH IND 82.57 82.57 34
17 Artur FELFNER UKR 84.32 81.14 22
18 Douw SMIT RSA 84.12 84.12 18
 
 

4:50 PM

World Athletics 2025 Javelin throw event LIVE UPDATES: Group A final standings

Only Germany’s Julian Weber, Poland’s Dawid Wegner and India’s Neeraj Chopra qualified for the javelin throw final by breaching the 84.50-metre mark.
 
The other athletes still have a chance to make the final, but that will be determined after the completion of Group B action, scheduled to begin at 5:15 PM IST.
 
World Athletics Championship 2025
Javelin Throw event - Qualification round -Group A – Final Standings
  Pos Heat Name Country Result Detail
  1 A Julian WEBER GER 87.21 Q
  2 A Dawid WEGNER POL 85.67 QPB
  3 A Neeraj CHOPRA IND 84.85 Q
  4 A Jakub VADLEJCH CZE 84.11 SB
  5 A Keshorn WALCOTT TTO 83.93  
  6 A Sachin YADAV IND 83.67  
  7 A Edis MATUSEVIČIUS LTU 82.78  
  8 A Sumedha RANASINGHE SRI 81.86  
  9 A Cyprian MRZYGŁÓD POL 81.47  
  10 A Lassi ETELÄTALO FIN 81.33  
  11 A Marc Anthony MINICHELLO USA 80.47  
  12 A Keyshawn STRACHAN BAH 80.03  
  13 A Haoran HU CHN 79.42  
  14 A Pedro Henrique RODRIGUES BRA 79.35  
  15 A Yuta SAKIYAMA JPN 77.61  
  16 A Roderick Genki DEAN JPN 77.01  
  17 A Leandro RAMOS POR 76.65  
  18 A Billy JULIO LÓPEZ COL 76.01  
  19 A Sindri Hrafn GUÐMUNDSSON ISL 75.56  

4:45 PM

World Athletics 2025 Javelin throw event LIVE UPDATES: Dawid Wenger comes up with big throw

Poland’s Dawid Wenger improved his throw to 85.67 metres and secured a place in the final by breaching the qualification mark.
 
India’s Sachin Yadav managed a throw of 82.63 metres in his third attempt. Although he did not achieve the qualification mark, he still has a chance to reach the final by finishing among the top 12 athletes.
 
The Group A qualifying event has concluded.
 
In Group B, Pakistan’s Arshad Nadeem will be in action along with India’s Rohit and Yash Vir.
 
Stay tuned for the India vs Pakistan battle in the javelin throw event.

4:18 PM

World Athletics 2025 Javelin throw event LIVE UPDATES: Sachin Yadav improves his throw

In the second attempt, Sachin Yadav improves his throw to 83.67 metres. He still needs to cross 84.50 metre mark for automatic qualification. But takes inspiration that he can be in top 12 best throwers in qualification round.

Note: India's Neeraj Chopra (84.85 m) and Germany's Julian Weber (87.21m) qualified for finals.


4:06 PM

World Athletics 2025 Javelin throw event LIVE UPDATES: Jakub VADLEJCH moves to third

Valdlejch moves to third spot with a throw of 84.11 in second spot. He fails to cross the qualification mark but comes up as a strong contender for the final by being in top 12 athletes.

Note: India's Neeraj Chopra (84.85 m) and Germany's Julian Weber (87.21m) qualified for finals.

4:00 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 Javelin throw event: Chopra not taking second attempt

India's Neeraj Chopra won't take second attempt as he is already qualified for the finals.

Germany's Julian Weber comes for the second throw and sends the spear to 87.21 metres and thus book a place in 12-athlete final - scheduled to take place on Thursday.

3:57 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 Javelin throw event: India's Sachin throw spear to 80.16 metre

India's Sachin Yadav moves to 7th spot with a throw of 80.16. 

Note: An athlete needs to breach 84.50m mark or be inside top 12 best throws.

3:53 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 Javelin throw event: Only Neeraj qualify for final till now

Only Neeraj Chopra has qualified for the final of the javelin throw event by breaching the 84.50 metre qualification mark.

World Athletics Championship 2025
Javelin Throw event - Qualification round -Group A
Rank Athlete Country Mark Attempt 1 Attempt 2 Attempt 3
1 Neeraj Chopra IND 84.85 84.85 - -
2 Keshorn Walcott TTO 83.93 83.93 - -
3 Julian Weber GER 82.29 82.29 - -
4 Cyprian Mrzyglód POL 81.47 81.47 - -
5 Jakub Vadlejch CZE 80.46 80.46 - -
6 Sumedha Ranasinghe SRI 80.36 80.36 - -
7 Keyshawn Strachan BAH 80.03 80.03 - -
8 Edis Matusevičius LTU 79.73 79.73 - -
9 Roderick Genki Dean JPN 77.01 77.01 - -
10 Marc Anthony Minichello USA 71.04 71.04 - -
11 Lassi Etelätalo FIN - X - -
12 Pedro Henrique Rodrigues BRA - X - -
13 Yuta Sakiyama JPN - - - -
14 Sachin Yadav IND - - - -

3:44 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 Javelin throw event: Neeraj starts the Group A event

Neeraj Chopra starts and breaches the qualification mark in the first attempt.

Neeraj throws javelin to 84.85 metres. He has two attempts left. He might not take the next two as this is just qualifying event. The final of javelin throw event to take place on September 18.

3:42 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 Javelin throw event: Neeraj in action

Group A qualifying event has started in Tokyo. Stay tuned as Neeraj Chopra is getting for the throw

3:33 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 Javelin throw event: Chopra is warming up

India's Golden boy Neeraj Chopra is seen warming up before his qualifying event, which is set to start at 3:40 PM IST.

Stay tuned for the latest updates...

3:32 PM

LIVE | World Athletics 2025 Javelin throw event: India vs Pakistan in Group B not A

In Group B, Pakistan's Arshad Nadeem will be up against India's Rohit Yadav and Yash Vir Singh


3:22 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 Javelin throw event: How many athletes will qualify for the final?

The road to the medal round is clear. The automatic qualification mark has been set at 84.50 metres. Any athlete crossing this distance in the qualification round will secure a direct entry into the final.
 
But the format ensures fairness. If fewer than 12 athletes breach the 84.50m line, the best remaining throws across both groups will be counted, making sure at least 12 competitors feature in the final. On the other hand, if more than 12 athletes surpass the automatic mark, all of them will advance—raising the stakes for what could become an exceptionally fierce final.

3:14 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 Javelin throw event: Indians in action in Group A

World Athletics Championship 2025
Javelin Throw event - Qualification round -Group A
Order Athlete Country Personal Best Season Best World Rankings
1 Neeraj CHOPRA IND 90.23 90.23 2
14 Sachin YADAV IND 85.16 85.16 17

3:02 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 Javelin throw event: Group A list

World Athletics Championship 2025
Javelin Throw event - Qualification round -Group A
Order Athlete Country Personal Best Season Best World Rankings
1 Neeraj CHOPRA IND 90.23 90.23 2
2 Julian WEBER GER 91.51 91.51 1
3 Keshorn WALCOTT TTO 90.16 86.3 4
4 Jakub VADLEJCH CZE 90.88 82.33 6
5 Edis MATUSEVIČIUS LTU 89.17 84.05 15
6 Cyprian MRZYGŁÓD POL 85.92 85.92 9
7 Keyshawn STRACHAN BAH 84.27 81.01 39
8 Marc Anthony MINICHELLO USA 82.65 82.65 19
9 Roderick Genki DEAN JPN 84.66 84.66 20
10 Lassi ETELÄTALO FIN 86.44 81.9 13
11 Pedro Henrique RODRIGUES BRA 85.11 79.94 46
12 Sumedha RANASINGHE SRI 85.78 85.78 30
13 Yuta SAKIYAMA JPN 87.16 87.16 16
14 Sachin YADAV IND 85.16 85.16 17
15 Dawid WEGNER POL 83.4 83.4 21
16 Haoran HU CHN 82.14 80.93 31
17 Sindri Hrafn GUÐMUNDSSON ISL 82.55 81.39 33
18 Billy JULIO LÓPEZ COL 81.55 80.06 38
19 Leandro RAMOS POR 84.78 81.94 29

Topics :Neeraj ChopraWorld Athletics Championshipsathletics

First Published: Sep 17 2025 | 2:52 PM IST

