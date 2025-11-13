Q2 results today: Hero MotoCorp, LG Electronics, Apollo Tyres among 696

More than 690 companies, including Hero MotoCorp, Apollo Tyres, Eicher Motors, LG Electronics India, and Muthoot Finance are scheduled to announce their second-quarter (Q2) results for the financial year 2025–26 (FY26) on Thursday.
Other firms expected to declare their Q2 earnings include Esaar India, Essar Shipping, Jubilant FoodWorks, Max India, Samvardhana Motherson International, Trident, and Waaree Technologies.
Hero MotoCorp Q2 preview
Hero MotoCorp, India’s largest two-wheeler manufacturer, is expected to post strong year-on-year (Y-o-Y) growth in its second-quarter (Q2 FY26) earnings, driven by robust festive-season demand, healthy volume growth, and the positive impact of the recent GST rate cut.
According to analysts across brokerages, Hero MotoCorp’s revenue, Ebitda, and profit are likely to record double-digit growth from a year earlier, supported by an improved product mix, pricing gains, and operating leverage benefits. However, margin expansion may remain partly constrained due to rising input costs and currency-related pressures.
Asian Paints Q2 results highlights
Asian Paints, India’s leading paint manufacturer, on Wednesday reported a 43 per cent year-on-year (Y-o-Y) rise in consolidated net profit to ₹993.6 crore for the second quarter of the financial year 2025–26 (Q2 FY26). The strong performance was driven by robust demand from both urban and rural markets, along with improved cost efficiencies. In the same quarter a year earlier (Q2 FY25), the company had posted a net profit of ₹694.6 crore.
Revenue from operations during the quarter stood at ₹8,513.7 crore, marking a 6.4 per cent increase from ₹8,003 crore in Q2 FY25.
Tata Steel Q2 results highlights
Tata Steel on Wednesday reported a 272 per cent year-on-year (Y-o-Y) rise in consolidated net profit, attributable to owners, at ₹3,101.75 crore for the second quarter of 2025–26 (Q2 FY26). The sharp increase was driven by higher sales volumes in India and planned cost takeouts. In the corresponding quarter last year, the steel major had posted a net profit of ₹833.45 crore.
On a consolidated basis, total revenue for Q2 FY26 stood at ₹58,689.29 crore, marking an 8.9 per cent Y-o-Y increase. Both revenue and net profit surpassed Bloomberg’s consensus estimates of ₹55,897.6 crore and ₹2,739.6 crore, respectively. Sequentially, revenue rose 10.4 per cent, while net profit was up 49.3 per cent.
Market overview for November 13
Indian equity benchmark indices, Sensex and Nifty, are expected to open flat on Thursday amid mixed global cues. At 7:33 AM, the GIFT Nifty index stood at 25,954, marginally lower by 2.5 points.
Asian markets traded higher after a mixed session on Wall Street, as investors monitored developments in Washington amid signs that the US government could reopen by the end of the week.
Overnight in the US, the S&P 500 ended flat with a slight positive bias, the Nasdaq Composite declined 0.26 per cent, while the Dow Jones Industrial Average gained 0.68 per cent. Follow the latest market updates here: Stock Market LIVE Updates
List of firms releasing Q2 FY26 results on November 13
