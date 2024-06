Cummins to Rabada: Bowlers with hattrick in ICC T20 World Cup history

He took the wickets of Mahmudullah and Mahedi Hasan in the last two balls of 18th over. He returned in the 20th over to get rid of Hridoy, completing his hattrick.



Cummins is the seventh bowler to take hattrick in T20 World Cup history.









Australia bowlers with hat-tricks in T20Is

Cummins is the second Aussie bowler to take hattrick in ICC Men's T20 World Cup. Brett Lee was first bowler in history of T20 World Cup to take a hattrick.Interestingly, both the Aussie bowlers took hattrick against the same opposition, Bangladesh.

Brett Lee vs Bangladesh, Cape Town, 2007

Ashton Agar vs South Africa, Johannesburg, 2020

Nathan Ellis vs Bangladesh, Mirpur, 2021

Pat Cummins vs Bangladesh, Antigua, 2024

No Indian bowler has taken hattrick so far in ICC Men's T20 World Cups.source:espncricinfo