India vs Namibia LIVE SCORE T20 World Cup 2026: Ishan Kishan departs on 61; IND lose 2nd wicket
India vs Namibia LIVE SCORE T20 World Cup 2026: Ishan Kishan departs on 61; IND lose 2nd wicket

India's squad has received a boost with Washington Sundar's return, although fitness concerns remain.

Shashwat Nishant New Delhi
India vs Namibia T20 World Cup live score
India vs Namibia T20 World Cup live score

2 min read Last Updated : Feb 12 2026 | 7:45 PM IST
7:45 PM

India vs Namibia LIVE SCORE UPDATES T20 World Cup: 1 run from the over!

Erasmus into the attack for NAM!

7.6 Gerhard Erasmus to Tilak Varma, no run, full delivery around off, Tilak drives firmly but finds cover-point.
7.5 Gerhard Erasmus to Tilak Varma, no run, sliding in with the arm, Tilak stays back and defends to Erasmus.
7.4 Gerhard Erasmus to Suryakumar Yadav, 1 run, drifting across from round the wicket, Suryakumar knocks it to mid-wicket.
7.3 Gerhard Erasmus to Suryakumar Yadav, no run, full and outside off, Suryakumar sweeps but finds short fine leg.
7.2 Gerhard Erasmus to Suryakumar Yadav, no run, quicker ball with some turn, Suryakumar inside edges onto the pad, ball rolls back.
7.1 Gerhard Erasmus to Ishan Kishan, OUT! Caught by Ben Shikongo!! Ishan Kishan’s brilliant innings comes to an end. He mistimes a pull shot to deep mid-wicket, and Shikongo takes a low catch. Ishan Kishan c Ben Shikongo b Gerhard Erasmus 61(24) [4s-6, 6s-5]

7:40 PM

India vs Namibia LIVE SCORE UPDATES T20 World Cup: Ishan Kishan departs!

A well made 61 off just 24 balls as Ishan Kishan departs courtesy of skipper Erasmus' delivery.

7:39 PM

India vs Namibia LIVE SCORE UPDATES T20 World Cup: 100 up for India!

Heingo into the attack for NAM!

Ball 6 – 1 run! A fullish delivery close to off, Ishan defends it into the off side for a single.
 
Ball 5 – 4 runs! Ishan Kishan plays a smart shot, pulling a short-of-length delivery from round the wicket over the square leg fielder, who was brought in, for a boundary.
 
Ball 4 – 6 runs! Ishan is quick to pick the length, rocking back and pulling a short delivery high into the sky, clearing the boundary for a massive six.
 
Ball 3 – 1 run! Tilak Varma strikes hard, but Louren Steenkamp drops a difficult chance at backward point. The ball was hit powerfully, but Steenkamp failed to hold on. Tilak gets a single.
 
Ball 2 – 2 runs! Tilak Varma cuts a short and wide delivery from Heingo to deep mid-wicket, taking two runs after a good chase from the fielder.
 
Ball 1 – 4 runs! Tilak edges a good length delivery outside off, with his feet rooted to the crease, getting a thick inside edge that runs away past the stumps for a lucky boundary.

7:32 PM

India vs Namibia LIVE SCORE UPDATES T20 World Cup: IND 86/1 after the powerplay!

Smit continues the attack for NAM!

Ball 6 – 4 runs! Ishan Kishan plays a controlled shot to backward square leg for a boundary.
 
Ball 5 – 6 runs! Ishan continues his assault. A short-of-length delivery from Smit and Ishan pulls it effortlessly to deep square leg for a maximum.
 
Ball 4 – 6 runs! Ishan advances down the pitch, turning a full delivery into a lofted shot over long-on. It wasn’t perfectly timed, but it had enough power to clear the rope for another six. (79 meters)
 
Ball 3 – 6 runs! Ishan smashes another! He charges down the pitch, converts a length ball into a powerful shot down the ground, sending it to the first tier for a massive six. (92 meters)
 
Ball 2 – 6 runs! Ishan picks the leg-side field and sends Smit’s angled-in delivery sailing over the long leg boundary for another maximum.
 
Ball 1 – No run. Good length ball on off-stump, Ishan opens the bat face and guides it to backward point.




7:25 PM

India vs Namibia LIVE SCORE UPDATES T20 World Cup: 50 up for India!

Trumpelmann continues the attack for NAM!

Ball 6 – No run. On a length, close to off, Tilak defends it into the off-side.
 
Ball 5 – 4 runs! A superb shot from Tilak! He charges down the pitch, creates room, and drives it flat over extra cover for a boundary. One bounce and over the ropes.
 
Ball 4 – 2 runs. Tilak Varma pushes a full delivery towards extra cover. There’s a half stop, allowing an extra run to be conceded.
 
Ball 3 – 4 runs! Another poor delivery from Trumpelmann. Tilak gets a fine glance off a delivery sliding down leg and the ball races away to fine leg for a boundary.
 
Ball 2 – 1 run. Short and outside off, Ishan Kishan cuts it nicely to deep backward point for a single.
 
Ball 1 – 4 runs! Ishan Kishan pounces on a poor delivery from Trumpelmann, angling into leg. He crouches low, swings hard, and places it backward of square for a boundary.

7:22 PM

India vs Namibia LIVE SCORE UPDATES T20 World Cup: 8 runs from the over!

Shikongo continues the attack for NAM!

Ball 6 – 1 run. Fullish delivery from round the wicket, Ishan Kishan drives it to long-off for a single.
 
Ball 5 – No run. Back of a length delivery angled across, with pace off the ball. Ishan looks to pull but chops it to the left of Shikongo, who fields it.
 
Ball 4 – 1 run. Tilak Varma charges down the pitch, gets a full-length delivery, and pushes it firmly to mid-on. He runs the single comfortably.
 
Ball 3 – 1 run. Tilak Varma gets a full delivery and pushes it back towards mid-on for another single.
 
Ball 2 – No run. A brief delay as Tilak faces the next delivery and defends it solidly into the offside.
 
Ball 1 – 4 runs! Ishan Kishan with a lovely drive down the ground, a full ball from Shikongo, and Kishan nails it for a boundary.

7:17 PM

India vs Namibia LIVE SCORE UPDATES T20 World Cup: Ishan survives a scare!

Smit into the attack for NAM!

Ball 6 – No run. Ishan is given out LBW, but India reviews! Two sounds on the ball, and Ishan immediately challenges umpire Paul Reiffel's decision.
 
Ball 5 – FOUR! Ishan Kishan with a big hack across the line! A good-length delivery from Smit, and Ishan stays back in the crease, pulling it through mid-wicket and mid-on for a crisp boundary.
 
Ball 4 – FOUR! A brilliant shot from Ishan. A full ball on off stump and he drives it straight back, uppish but safe, and gets his first boundary.
 
Ball 3 – 1 run. Tilak Varma plays a good-length ball from Smit to deep backward point. Not the cleanest contact but enough to bring a single.
 
Ball 2 – No run. Tilak defends a back-of-a-length delivery to mid-wicket, showing solid technique.
 
Ball 1 – 1 run for Ishan Kishan, who guides a length ball to backward point and takes the single

7:10 PM

India vs Namibia LIVE SCORE UPDATES T20 World Cup: Samson departs!

Shikongo into the attack for Namibia!

Ball 6 – Wicket! Samson is gone! Caught by Louren Steenkamp in the deep! Ben Shikongo gets the breakthrough as Samson departs for a quick-fire 22 off 8 balls. Sanju Samson c Louren Steenkamp b Ben Shikongo.
 
Ball 5 – Samson finds the boundary again! FOUR! Shikongo overcorrects his length, offering a full ball outside off, and Samson pounces on it, lofting it over extra cover for a classy boundary.
 
Ball 4 – SIX! Samson continues his assault, this time pulling the short ball into the stands behind square. A huge hit, as Shikongo offers a delivery that’s too straight.
 
Ball 3 – SIX! Another six for Samson! A back-to-back hit! Shikongo bowls a short ball on middle and leg, and Samson punishes it with a whip backward of square. Into the crowd again!
 
Ball 2 – No run from the previous delivery, ball played back to the bowler.
 
Ball 1 – Single for Kishan, as he works the ball into the offside for an easy single to get off the mark.

7:05 PM

India vs Namibia LIVE SCORE UPDATES T20 World Cup: 8 runs from the over!

Trumpelmann begins the attack for Namibia!

Ball 6 – Samson finishes the over with a brilliant SIX! He smashes it out of the park with ease.
Ball 5 – Another wide delivery outside off. Ishan lets it go and the umpire signals it as a wide.
Ball 4 – Samson’s on the front foot but just manages to get a faint inside edge onto the pad. The ball rolls back to the bowler. No run.
Ball 3 – Trumpelmann bowls a short one, but Samson almost nicks it. The ball goes past the outside edge and ends up in the keeper’s gloves.
Ball 2 – Samson defends it to mid-off, walking across to cover the length ball. No run.
Ball 1 – Kishan gets off the mark with a crisp clip backward of square on the hips, earning a single.

6:50 PM

India vs Namibia LIVE SCORE UPDATES T20 World Cup: National anthems underway

The national anthems are underway as it is time for action now at the Arun Jaitley Stadium.

6:44 PM

India vs Namibia LIVE SCORE UPDATES T20 World Cup: Action to begin soon!

The fans are keeping their 300-run dream intact with India batting first on what appears to be a batting friendly pitch tonight. First ball in 15 minutes

6:43 PM

India vs Namibia LIVE TOSS UPDATES T20 World Cup: Playing 11 for both sides!

India Playing 11: Sanju Samson, Ishan Kishan(w), Tilak Varma, Suryakumar Yadav(c), Hardik Pandya, Shivam Dube, Rinku Singh, Axar Patel, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah
 
Namibia Playing 11: Louren Steenkamp, Jan Frylinck, Jan Nicol Loftie-Eaton, Gerhard Erasmus(c), JJ Smit, Zane Green(w), Ruben Trumpelmann, Malan Kruger, Bernard Scholtz, Ben Shikongo, Max Heingo

6:33 PM

India vs Namibia LIVE TOSS UPDATES T20 World Cup: Erasmus wins the toss!

Namibia skipper Gerhard Erasmus won the toss and elected to bowl first on the night.

6:16 PM

India vs Namibia LIVE TOSS UPDATES T20 World Cup: Toss to take place soon!

We are less than 15 minutes away from the coin toss as the anticipation builds up amongst a packed Arun Jaitley Stadium tonight.

6:11 PM

India vs Namibia LIVE SCORE UPDATES T20 World Cup: Hosts coming in hot!

India enters this crucial match full of confidence following a thrilling victory over the United States in their opening Group A game. Despite encountering some early challenges, the Men in Blue emerged victorious and are currently 2nd in the points table.
First Published: Feb 12 2026 | 6:00 PM IST

