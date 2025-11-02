Home / Cricket / News / India vs Australia LIVE SCORE UPDATES 3rd T20I: Stoinis-David launches counter attack for AUS vs IND
India vs Australia 3rd T20 LIVE UPDATES: India will aim to keep their series win hopes alive against Australia today

Aditya Kaushik New Delhi
2 min read Last Updated : Nov 02 2025 | 2:46 PM IST
2:46 PM

India vs Australia 3rd T20I LIVE SCORE UPDATES: Tim David departs

Over summary: 2 6 6 0 1 W; Australia 118/5 after 13 overs; Marcus Stoins 25 (14)
 
Shivam Dube comes back into the attack for India. He gives away 15 runs from the over and takes the big wicket of Tim David (74). 

Stonis hit back-to-back sixes on the second and third ball of the over as Australia continues to march towards a big total.

2:41 PM

India vs Australia 3rd T20I LIVE SCORE UPDATES: 100 up for Australia

Over summary: 0 1 0 0 0 4; Australia 103/4 after 12 overs; Marcus Stoins 10 (9), Tim David 74 (37)
 
Axar Patel continues the attack for India. He gives away 5 runs from the over.

2:38 PM

India vs Australia 3rd T20I LIVE SCORE UPDATES: 14 runs from the over!

Over summary: 1 1 6 0 0 6; Australia 98/4 after 11 overs; Marcus Stoins 9 (7), Tim David 70 (33)
 
Varun Chakaravarthy continues the attack for India. He gives away 14 runs from the over.

2:34 PM

India vs Australia 3rd T20I LIVE SCORE UPDATES: 9 runs from the over!

Over summary: 1 4 2 1 1 0; Australia 84/4 after 10 overs; Marcus Stoins 8 (6), Tim David 57 (28)
 
Axar Patel comes back into the attack for India. He gives away 9 runs from the over a

2:31 PM

India vs Australia 3rd T20I LIVE SCORE UPDATES: Varun strikes twice in same over

Over summary: 1 W W 1 1 0; Australia 75/4 after 9 overs; Marcus Stoins 1 (2), Tim David 55 (26)
 
Varun Chakaravarthy comes back into the attack for India. He gives away 3 runs from the over and takes the wicket of Mitchell Marsh (11) and Mitchell Owen (0). . 

2:23 PM

India vs Australia 3rd T20I LIVE SCORE UPDATES: 50 up for Tim David

Over summary: 4 1 1 4 4 1; Australia 72/2 after 8 overs; Mitchell Marsh 11 (13), Tim David 53 (24)
 
Shivam Dube comes into the attack for India. He gives away 15 runs from the over.

2:17 PM

India vs Australia 3rd T20I LIVE SCORE UPDATES: 50 up for Australia

Over summary: 1 0 6 0 6 1; Australia 57/2 after 7 overs; Mitchell Marsh 10 (12), Tim David 39 (19)
 
Axar Patel comes into the attack for India. He gives away 14 runs from the over.

2:13 PM

India vs Australia 3rd T20I LIVE SCORE UPDATES: Powerplay concludes

Over summary: 0 1 1 4 1 1; Australia 43/2 after 6 overs; Mitchell Marsh 9 (11), Tim David 26 (14)
 
Jasprit Bumrah continues the attack for India. He gives away 8 runs from the over. 
 

2:09 PM

India vs Australia 3rd T20I LIVE SCORE UPDATES: 11 runs from the over!

Over summary: 4 6 1 0 0 0; Australia 35/2 after 5 overs; Mitchell Marsh 7 (9), Tim David 20 (10)
 
Varun Chakaravarthy comes into the attack for India. 

Ball 6- Dot ball
 
Ball 5- Dot ball
 
Ball 4- Dot ball
 
Ball 3- David takes a single to long off
 
Ball 2- David now goes big and hits a power six to long-off. He is looking in fine touch today
 
Ball 1- David crunches the ball over cover fielder for a bounday. His second today.
 

2:05 PM

India vs Australia 3rd T20I LIVE SCORE UPDATES: 6 runs from the over!

Over summary: 0 1 0 4 0 1; Australia 24/2 after 4 overs; Mitchell Marsh 7 (6), Tim David 9 (7)
 
Jasprit Bumrah continues the attack for India. 

Ball 6- David keeps the strike with a single off the last ball.
 
Ball 5- Dot ball
 
Ball 4- David crunches the ball over cover fielder for a bounday. His second today.
 
Ball 3- Play and  a miss for David. No run
 
Ball 2- Marsh takes the single to square leg. 
 
Ball 1- Marsh plays the ball to short mid-on for no run. 
 

2:01 PM

India vs Australia 3rd T20I LIVE SCORE UPDATES: Arshdeep gets his second

Over summary: 1LB 1 W 4 0 0; Australia 18/2 after 3 overs; Mitchell Marsh 6 (4), Tim David 4 (3)
 
Arshdeep Singh continues the attack for India. 

Ball 6- Dot ball to finish another succesful over for Arshdeep. 
 
Ball 5- Dot ball
 
Ball 4- Tim drives the ball towards covers for a boundary.
 
Ball 3- WICKET. Josh tries to clear the backward square leg boundary but hands easy catch to Axar. He departs on 1
 
Ball 2- Marsh takes a single to backward square leg.
 
Ball 1- 1 leg byes
 

1:55 PM

India vs Australia 3rd T20I LIVE SCORE UPDATES: 6 runs from the over!

Over summary: 4 1 0 0 1 0; Australia 12/1 after 2 overs; Mitchell Marsh 5 (3), Josh Inglis 1 (5)
 
Jasprit Bumrah comes in the attack for India. 

Ball 6- Dot ball from Bumrah to end the over.
 
Ball 5- Josh takes a single to point
 
Ball 4- Josh chops the ball to short third man for no run
 
Ball 3- Josh tries for switch hit but gets hit on his body. No run
 
Ball 2- Marsh takes a single to mid-on
 
Ball 1- Marsh chips the ball to square leg for a boundary to get off the mark first ball
 

1:51 PM

India vs Australia 3rd T20I LIVE SCORE UPDATES: Arshdeep strikes first over!

Over summary: 2 0 4 W 0 0; Australia 6/1 after 1 over; Mitchell Marsh 0 (0), Josh Inglis 0 (2)
 
Arshdeep Singh opens the attack for India. 
 
Ball 6- Dot ball
 
Ball 5- Dot ball
 
Ball 4- WICKET. Early strike from Arshdeep as Head plays the ball staright up and Surya makes no mistake at mid-off. Head (6) departs early.
 
Ball 3- Head flicks the ball to fine-leg for a boundary. 
 
Ball 2- Arshdeep bowls an in-swing and Head just defends for no-run. 
 
Ball 1- Head opens the arms first ball and pushes the ball to deep extra cover for two runs.
 

1:43 PM

India vs Australia 3rd T20I LIVE SCORE UPDATES: Match underway

The third T20 match between India and Australia at Bellerive Oval, Hobart is now underway. 

1:35 PM

India vs Australia 3rd T20I LIVE SCORE UPDATES: Pitch report

Aaron Finch reports from the Bellerive Oval in Hobart, describing the surface as “beautiful batting conditions.” The pitch looks true with good carry and bounce, ideal for stroke play. With the weather hot and windy and boundaries on the smaller side, batters are expected to enjoy themselves, while bowlers will need to rely on variations and discipline to contain runs.
First Published: Nov 02 2025 | 12:30 PM IST

