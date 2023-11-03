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NED vs AFG LIVE SCORE, World Cup 2023 Updates: Dutch win toss, bat first

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE, ICC Cricket World Cup 2023: Dutch captain Scott Edwards won the toss and decided to bat first at the Ekana Stadium in Lucknow

BS Web Team New Delhi
Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE. Photo: ANI

2 min read Last Updated : Nov 3 2023 | 1:51 PM IST
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In today's (Friday, November 3) match of the ICC Cricket World Cup 2023, the Netherlands captain Scott Edwards won the toss and decided to bat first against Afghanistan at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow. Afghanistan made one change as Noor Ahamad came in for Naveen-Ul-Haq. Vikramjit Singh has been replaced by Wesley Baressi at the top of the Netherlands batting order.  Jadeja to Trott: Support staff behind Afghanistan's success in World Cup Also ReadAfghanistan captain Hashmatullah Shahidi wants to become a good businessman
Cricket World Cup 2023: Netherlands vs Afghanistan Playing 11
Check ICC Cricket World Cup latest news updates here
Netherlands Playing 11: Wesley Barresi, Max ODowd, Colin Ackermann, Sybrand Engelbrecht, Scott Edwards(w/c), Bas de Leede, Saqib Zulfiqar, Logan van Beek, Roelof van der Merwe, Aryan Dutt, Paul van Meekeren
Afghanistan Playing 11:  Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi(c), Azmatullah Omarzai, Ikram Alikhil(w), Mohammad Nabi, Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Fazalhaq Farooqi, Noor Ahmad Also Read: Cricket World Cup 2023 NED vs AFG Playing 11, pitch report, live streaming
Netherlands vs Afghanistan TOSS: Netherlands captain Scott Edwards won the toss and decided to bat first against Afghanistan at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow.   
ICC Cricket World Cup 2023 LIVE telecast Netherlands vs Afghanistan
Star Sports will live broadcast the Netherlands vs Afghanistan World Cup on their Star Sports 1 HD/SD, Star Sports 2 HD/SD and Star Sports Hindi 1 HD/SD.
Check ICC Cricket World Cup 2023 full schedule here
ICC ODI World Cup 2023 LIVE streaming NED vs AFG
Fans can watch the live stream of the Netherlands vs Afghanistan Cricket World Cup match at Disney+Hotstar. Top five run-getters and wicket-takers in ICC Cricket World Cup 2023
Stay tuned for NED vs AFG live score and match updates...

Key Events

1:51 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Official team sheets

1:49 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Vikramjit Singh out of Netherlands playing 11

1:48 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Noor Ahmad comes into Afghan playing 11

1:43 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: What has happened so far?

1:34 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Netherlands win toss, bat first

1:30 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Not going to make semis just by talking

1:25 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Trott doesn’t agree with Ackermann

1:21 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Lucky to have played here before

1:15 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: What has changed in the Afghan batting?

1:09 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: How will the pitch behave?

1:08 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: What changes can we expect in both sides

1:03 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Predicted playing 11 of both teams

12:54 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Squads of both teams

12:52 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Head-to-head between the two teams

12:34 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Welcome to the coverage

1:51 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Official team sheets

 
Here are the official team sheets as provided by the ICC

 

1:49 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Vikramjit Singh out of Netherlands playing 11

 
Netherlands Playing 11
 
Wesley Barresi, Max ODowd, Colin Ackermann, Sybrand Engelbrecht, Scott Edwards(w/c), Bas de Leede, Saqib Zulfiqar, Logan van Beek, Roelof van der Merwe, Aryan Dutt, Paul van Meekeren
 

1:48 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Noor Ahmad comes into Afghan playing 11

 
Afghanistan Playing 11
 
Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi(c), Azmatullah Omarzai, Ikram Alikhil(w), Mohammad Nabi, Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Fazalhaq Farooqi, Noor Ahmad
 

1:43 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: What has happened so far?

 
In today's (Friday, November 3) match of the ICC Cricket World Cup 2023, the Netherlands captain Scott Edwards won the toss and decided to bat first against Afghanistan at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow. Afghanistan made one change as Noor Ahamad came in for Naveen-Ul-Haq. Vikramjit Singh has been replaced by Wesley Baressi at the top of the Netherlands batting order. 
 

1:34 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Netherlands win toss, bat first

 
The toss between the Netherlands captain Scott Edwards and Afghan skipper Hashmatullah Shahidi was won by the Dutch who decided to bat first. 
 

1:30 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Not going to make semis just by talking

 
Jonathan Trott said that making the semis is not going to be as easy as talking about it. In the pre-match presser he said, “Well, we're not going to make the semis by just talking about it. We have to play good cricket. So as long as we play good cricket, we'll give ourselves the best chance of being able to do that. So that starts tomorrow and how well we start tomorrow is going to be crucial as how well we finish. And it's important that when it comes to World Cup games, everything is different, different conditions. We've moved away. Pune is very different to Lucknow; Delhi is very different. So that's the challenge of the World Cup, different conditions, different grounds, and different climates. So as long as we adjust ourselves well, we had a good practice yesterday. Hopefully, we have another good practice today. And we're ready for tomorrow.”
 

1:25 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Trott doesn’t agree with Ackermann

 
A reporter asked Trott, “A few hours ago, Colin Ackerman was here from the Netherlands camp and I asked him about countering the spin attack of Afghanistan. In reply, he said that the Afghanistan team has three good spinners who have done well in the T20 format, but the 50 overs format is a bit different thing. So as a coach, do you think if you have talent in the side, then format matters?
 
Replying to this, Jonathan Trott said, “I think it's about being consistent in those formats. I think our spinners are ranked quite highly in ODI cricket as well as T20, so I'm not quite sure what that sort of comment is, but I think they bowl well in all formats.”
 

1:21 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Lucky to have played here before

 
Netherlands’ Colin Ackermann said, “The plan is to win tomorrow. Obviously got some momentum from our previous game against Bangladesh. I think we're pretty lucky that we've played here before at this venue. I don't think Afghanistan have played here before. So, we're sort of familiar to the conditions from our game [against] Sri Lanka. So hope that will give us a few positives leading into tomorrow.”
 

1:15 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: What has changed in the Afghan batting?

 
Afghanistan coach Jonathan Trott said, “I think Afghanistan [players] naturally grows up playing a lot more T20 cricket format than any other format, so the skills for T20 are there. It's about adding to that sort of base of T20 skills.
 
As you see 50 over cricket is a long time and you have to be able to, I think, ride the sort of ebbs, and flows of a game. The thing that I'm really happy about from last game is we lost a wicket in the first over and you know Rahmat Shah was able to go into number three and soak up that pressure but still keep scoring at a good tempo. So that shows the ability to soak up pressure at times what you have to do in 50 over cricket but also then accelerate at certain times.
 
So, wanting and trying to enable batters and give them the game and help them grow the game so they can have both facets of the game. Pressure, soaking it up, rotation of strike, and obviously accelerating and boundary hitting.”
 

1:09 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: How will the pitch behave?

 
The Lucknow wicket is expected to assist spinners during the Netherlands vs Afghanistan World Cup. There is a touch of grass on the pitch but the ground underneath looks pretty dry. The curators could remove the grass slightly. This Lucknow wicket is made of black soil
 

1:08 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: What changes can we expect in both sides

 
Netherlands' Colin Ackermann informed on the eve of the match that many players in the Dutch side are suffering from illnesses and are largely confined to the ground. This might bring some changes in the Netherlands' Playing 11. Meanwhile, Afghanistan are expected to unleash Noor Ahmed against the Netherlands, however, this ploy could backfire with dew expected to become a big factor in the night.
 

1:03 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Predicted playing 11 of both teams

 
Afghanistan Playing 11 Probable
 
Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi (c), Azmatullah Omarzai, Ikram Alikhil, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Naveen-ul-Haq/Noor Ahmad, Fazalhaq Farooqi
 
Netherlands Playing 11 Probable
 
Vikramjit Singh, Max ODowd, Wesley Barresi, Colin Ackermann, Scott Edwards (c & wk), Bas de Leede, Sybrand Engelbrecht, Logan van Beek, Shariz Ahmad, Aryan Dutt, Paul van Meekeren
 

12:54 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Squads of both teams

 
Afghanistan Squad for ODI World Cup
 
Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi (c), Azmatullah Omarzai, Ikram Alikhil, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Naveen-ul-Haq, Fazalhaq Farooqi, Noor Ahmad, Riaz Hassan, Abdul Rahman, Najibullah Zadran.
 
Netherlands Squad for ODI World Cup
 
Vikramjit Singh, Max ODowd, Wesley Barresi, Colin Ackermann, Scott Edwards (c & wk), Bas de Leede, Sybrand Engelbrecht, Logan van Beek, Shariz Ahmad, Aryan Dutt, Paul van Meekeren, Saqib Zulfiqar, Ryan Klein, Teja Nidamanuru, Roelof van der Merwe.
 

12:52 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Head-to-head between the two teams

 
Afghanistan have a clear advantage over the Netherlands in the 50-over cricket as they have won seven out of nine games against the Dutch side. 
 
Total matches played: 9
Afghanistan won: 7
Netherlands won: 2
 

12:34 PM

Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Welcome to the coverage

 
Hello and welcome to the live coverage of the Netherlands vs Afghanistan in the ICC World Cup 2023. The match takes place at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium in Lucknow. Stay tuned to Business Standard for further updates. 
 
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Topics :ICC ODI World Cup 2023Afghanistan cricket teamNetherlandscricket world cupICC World CupHotstarStar Sportscricket broadcastsports broadcastingRashid KhanMohammad Nabi

First Published: Nov 3 2023 | 12:34 PM IST

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