NED vs AFG LIVE SCORE, World Cup 2023 Updates: Dutch win toss, bat first

12:54 PM
Netherlands vs Afghanistan LIVE SCORE | World Cup 2023 Updates: Squads of both teams
Afghanistan Squad for ODI World Cup
Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi (c), Azmatullah Omarzai, Ikram Alikhil, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Naveen-ul-Haq, Fazalhaq Farooqi, Noor Ahmad, Riaz Hassan, Abdul Rahman, Najibullah Zadran.
Netherlands Squad for ODI World Cup
Vikramjit Singh, Max ODowd, Wesley Barresi, Colin Ackermann, Scott Edwards (c & wk), Bas de Leede, Sybrand Engelbrecht, Logan van Beek, Shariz Ahmad, Aryan Dutt, Paul van Meekeren, Saqib Zulfiqar, Ryan Klein, Teja Nidamanuru, Roelof van der Merwe.