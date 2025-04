Donald Trump unveils sweeping tariffs on all imports: Here's the full list

United States President Donald Trump on Wednesday announced a sweeping set of reciprocal tariffs, imposing a baseline 10 per cent tax on all imports and significantly higher rates on dozens of countries with which the US runs trade deficits.

In a statement delivered from the White House Rose Garden, Trump described the measure as a “declaration of economic independence” and vowed to boost domestic production by levelling the playing field with foreign competitors.

The new tariff structure introduces a 10 per cent flat rate on all imports and applies higher rates to several major trading partners. At 49 per cent, Cambodia faces the steepest tariff, followed closely by Vietnam at 46 per cent, Sri Lanka at 44 per cent, and China at 34 per cent. Trump also announced a 26 per cent “discounted reciprocal tariff” on imports from India.

Falkland Islands: 41 per cent (charges US 82 per cent)

Syria: 41 per cent (charges US 81 per cent)

Moderate-to-high tariffs (20 to 39 per cent):

Iraq: 39 per cent (charges US 78 per cent)

Guyana: 38 per cent (charges US 76 per cent)

Bangladesh: 37 per cent (charges US 74 per cent)

Botswana: 37 per cent (charges US 74 per cent)

Reunion: 37 per cent (charges US 73 per cent)

Serbia: 37 per cent (charges US 74 per cent)

Thailand: 36 per cent (charges US 72 per cent)

Bosnia and Herzegovina: 35 per cent (charges US 70 per cent)

China: 34 per cent (charges US 67 per cent)

North Macedonia: 33 per cent (charges US 65 per cent)

Angola: 32 per cent (charges US 63 per cent)

Indonesia: 32 per cent (charges US 64 per cent)

Taiwan: 32 per cent (charges US 64 per cent)

Libya: 31 per cent (charges US 61 per cent)

Moldova: 31 per cent (charges US 61 per cent)

Switzerland: 31 per cent (charges US 61 per cent)

Algeria: 30 per cent (charges US 59 per cent)

South Africa: 30 per cent (charges US 60 per cent)

Tunisia: 28 per cent (charges US 55 per cent)

Kazakhstan: 27 per cent (charges US 54 per cent)

India: 26 per cent (charges US 52 per cent)

South Korea: 25 per cent (charges US 50 per cent)

Japan: 24 per cent (charges US 46 per cent)

Malaysia: 24 per cent (charges US 47 per cent)

Cote d’Ivoire: 21 per cent (charges US 41 per cent)

Namibia: 21 per cent (charges US 42 per cent)

European Union: 20 per cent (charges US 39 per cent)

Jordan: 20 per cent (charges US 40 per cent)

Low or standardised tariffs (10 to 19 per cent):

Nicaragua: 18 per cent (charges US 36 per cent)

Malawi: 17 per cent (charges US 34 per cent)

Philippines: 17 per cent (charges US 34 per cent)

Israel: 17 per cent (charges US 33 per cent)

Zambia: 17 per cent (charges US 33 per cent)

Mozambique: 16 per cent (charges US 31 per cent)

Venezuela: 15 per cent (charges US 29 per cent)

Nigeria: 14 per cent (charges US 27 per cent)

Equatorial Guinea: 13 per cent (charges US 25 per cent)

Cameroon: 11 per cent (charges US 22 per cent)

Argentina: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Australia: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Azerbaijan: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Bahamas: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Bahrain: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Bolivia: 10 per cent (charges US 20 per cent)

Brazil: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Chile: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Colombia: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Costa Rica: 10 per cent (charges US 17 per cent)

Dominican Republic: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Ecuador: 10 per cent (charges US 12 per cent)

Egypt: 10 per cent (charges US 10 per cent)

El Salvador: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Ethiopia: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Georgia: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Ghana: 10 per cent (charges US 17 per cent)

Guatemala: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Haiti: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Honduras: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Iceland: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Jamaica: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Kenya: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Lebanon: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Morocco: 10 per cent (charges US 10 per cent)

New Zealand: 10 per cent (charges US 20 per cent)

Oman: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Panama: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Paraguay: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Peru: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Qatar: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Saudi Arabia: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Senegal: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Singapore: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Tanzania: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Trinidad and Tobago: 10 per cent (charges US 12 per cent)

Turkey: 10 per cent (charges US 10 per cent)

UAE: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Uganda: 10 per cent (charges US 20 per cent)

Ukraine: 10 per cent (charges US 10 per cent)

United Kingdom: 10 per cent (charges US 10 per cent)

Uruguay: 10 per cent (charges US 10 per cent)

The move, part of Trump’s broader “Liberation Day” economic agenda, is considered by his administration as a key strategy to rectify what it sees as unfair trade practices by imposing duties that match those levied by other countries on US products. However, economists warn the move may prompt retaliatory measures and raise prices for American consumers already struggling with inflation.