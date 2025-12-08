Home / India News / Parliament Winter Session LIVE: Proceedings begin for 6th day, LS takes up Question Hour
Lok Sabha will hold a special discussion on December 8 to mark 150 years of Vande Mataram. (Photo: PTI)

2 min read Last Updated : Dec 08 2025 | 11:29 AM IST
11:29 AM

Parliament Winter Session LIVE updates: Raghav Chadha flags toll charges, traffic woes

AAP MP Raghav Chadha raised concerns in the House over high toll prices, traffic congestion, and poor road quality.

11:26 AM

Parliament Winter Session LIVE updates: Mansukh Mandviya replies to members during the Question Hour

11:21 AM

Parliament Winter Session LIVE: MoS Khadse says National Youth Corps being set up

The House discussed questions on the National Youth Corps Scheme, with MoS Raksha Nikhil Khadse informing members that the scheme is being set up in alignment with states and implementation is underway in several regions.
 
Union Minister for Youth Affairs and Sports Dr. Mansukhani Mandaviya emphasised India’s demographic dividend, highlighting the potential of the country’s large youth population.

11:19 AM

Parliament Winter Session LIVE updates: Rajya Sabha condoles deaths after Goa nightclub fire

Rajya Sabha observes a minute of silence in respect of those dead in a fire at a nightclub in Goa. The House now begins hearing matters raised.

 

11:18 AM

Parliament Winter Session LIVE: Chirag Paswan on 150th anniversary of Vande Mataram

Union Minister and Lok Janshakti Party (Ram Vilas) chief Chirag Paswan said the special discussion on 150 years of Vande Mataram is timely, noting that while many know the national song, its deeper significance and message of unity are often overlooked. He said younger generations, especially first-time voters, may not fully understand the emotion and patriotism the song once evoked.

11:11 AM

Parliament Winter Session LIVE updates: Opposition raises Goa nightclub fire deaths in Rajya Sabha

Leader of Opposition Mallikarjun Kharge and other Opposition members raised the issue of the Goa nightclub fire that claimed 25 lives. Rajya Sabha Chairman CP Radhakrishnan said the matter could be taken up after the listed papers are laid on the table.

11:08 AM

Parliament Winter Session LIVE updates: DMK MP seeks govt’s plan to address rupee slide against dollar

DMK MP Arun Nehru asked the government about its contingency measures to address the declining value of the rupee amid a strengthening US dollar.
 
Responding in the Lok Sabha, MoS Finance Pankaj Chaudhary said currency movements are driven by market forces and not directly influenced by the government. He added that in exceptional situations, the Reserve Bank of India intervenes to regulate dollar supply.

11:06 AM

Parliament Winter Session LIVE updates: Proceedings begin in Rajya Sabha

Rajya Sabha proceedings opened with Vice-President CP Radhakrishnan in the Chair.
 
The Chairman condoled the death of Swaraj Kaushal, former Rajya Sabha member, former Mizoram Governor and husband of former Union Minister Sushma Swaraj who passed away on December 4, 2025. The House observed a minute’s silence in his memory. The House then moved on to take up papers laid on the table.

11:05 AM

Parliament Winter Session LIVE updates: Proceedings commence for 6th day in Lok Sabha

Proceedings have begun for 6th day of Winter Session of Parliament. Lok Sabha begins by taking up the Question Hour. Prime Minister Narendra Modi is expected to initiate discussion on 150 years of Vande Mataram at 12 pm. 

11:00 AM

All BJP Bihar NDA MPs to meet PM Modi in Parliament today

10:45 AM

Priyanka Chaturvedi backs Vande Mataram debate, but seeks focus on electoral reforms

Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi said she welcomes the debate on Vande Mataram, but stressed that her party expected the House to first take up electoral reforms. She said Vande Mataram embodies India’s soul, culture and freedom struggle, and criticised the government for issuing a Rajya Sabha notification restricting the use of “Vande Mataram” and “Jai Hind” slogans. She added that while cultural discussions that instil pride are essential, they must not be linked to the West Bengal elections or politicised.

10:20 AM

Vande Mataram evokes patriotism, united people ahead of Independence, says Sudha Murthy

BJP MP Sudha Murthy, speaking ahead of the Lok Sabha’s special discussion on the 150th anniversary of Vande Mataram, said she was “very happy” to participate. She described the national song as more than just a composition, noting that it evokes patriotism and played a unifying role even before Independence.

10:11 AM

Congress MP Saptagiri Ulaka gives notice seeking suspension of business in Lok Sabha

Congress MP Saptagiri Ulaka has given a notice seeking suspension of business in the Lok Sabha to demand a discussion on what he described as the shocking case of sexual harassment, blackmail and intimidation of a first-year B.Ed Scheduled Caste student from Odisha at the National Sanskrit University, Tirupati — a Central university under the Ministry of Education.

9:45 AM

Parliament Winter Session LIVE updates: Energy panel to present report on solar project performance

The House will also table the Tenth Report of the Standing Committee on Energy, presented by Shrirang Appa Barne and Shrikant Eknath Shinde, on the ‘Performance Evaluation of Solar Power Projects in the Country’. In addition, the committee’s statements outlining the government’s final action taken on earlier reports related to the Ministries of Power and New and Renewable Energy will be placed before the House.

9:33 AM

Ancestors shed blood for this country chanting Vande Mataram, says Sambit Patra

Hours before the Lok Sabha takes up a special discussion on 150 years of Vande Mataram, BJP MP Sambit Patra said the national song continues to embody the sacrifices that powered India’s freedom movement. He urged citizens “to relive those times when our ancestors shed blood for this country, chanting Vande Mataram.” Patra added that “if someone needs a dictionary to understand Vande Mataram, he isn’t a legacy-maker,” saying the song’s meaning and emotional force have long been self-evident to generations of freedom fighters.
