AAA Technologies standalone net profit declines 20.00% in the December 2025 quarter

Sales decline 30.98% to Rs 4.79 croreNet profit of AAA Technologies declined 20.00% to Rs 0.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.55 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 30.98% to Rs 4.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.796.94 -31 OPM %12.945.91 -PBDT0.670.86 -22 PBT0.590.75 -21 NP0.440.55 -20
