Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / AAA Technologies standalone net profit declines 20.00% in the December 2025 quarter

AAA Technologies standalone net profit declines 20.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:47 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 30.98% to Rs 4.79 crore

Net profit of AAA Technologies declined 20.00% to Rs 0.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.55 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 30.98% to Rs 4.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.796.94 -31 OPM %12.945.91 -PBDT0.670.86 -22 PBT0.590.75 -21 NP0.440.55 -20

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Power & Instrumentation (Gujarat) standalone net profit rises 13.89% in the December 2025 quarter

Arvee Laboratories (India) standalone net profit rises 1120.00% in the December 2025 quarter

Sophia Exports reports standalone net profit of Rs 0.09 crore in the December 2025 quarter

Amin Tannery standalone net profit declines 33.33% in the December 2025 quarter

Relicab Cable Manufacturing standalone net profit rises 29.17% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:47 AM IST

Explore News

Next Story