Power & Instrumentation (Gujarat) standalone net profit rises 13.89% in the December 2025 quarter

Sales rise 33.65% to Rs 44.60 croreNet profit of Power & Instrumentation (Gujarat) rose 13.89% to Rs 3.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.88 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 33.65% to Rs 44.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.37 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales44.6033.37 34 OPM %11.2611.06 -PBDT4.073.91 4 PBT3.983.85 3 NP3.282.88 14
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content