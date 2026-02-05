Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Aaron Industries standalone net profit rises 12.22% in the December 2025 quarter

Aaron Industries standalone net profit rises 12.22% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 05 2026 | 1:52 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 26.57% to Rs 23.20 crore

Net profit of Aaron Industries rose 12.22% to Rs 2.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 26.57% to Rs 23.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 18.33 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales23.2018.33 27 OPM %20.9117.84 -PBDT4.252.97 43 PBT3.252.51 29 NP2.021.80 12

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Samyak Corporation reports standalone net loss of Rs 0.07 crore in the December 2025 quarter

Emrald Commercial reports standalone net loss of Rs 0.16 crore in the December 2025 quarter

Morning Glory Leasing Finance reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Deepjyoti Textiles reports standalone net profit of Rs 0.06 crore in the December 2025 quarter

Nifty trades below 25,650; metal shares lose sheen

First Published: Feb 05 2026 | 1:52 PM IST

Explore News

Next Story