ACME Solar Holdings consolidated net profit rises 1.47% in the December 2025 quarter

Sales rise 42.29% to Rs 496.62 croreNet profit of ACME Solar Holdings rose 1.47% to Rs 113.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 112.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 42.29% to Rs 496.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 349.01 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales496.62349.01 42 OPM %89.5088.02 -PBDT276.47179.93 54 PBT156.29110.27 42 NP113.71112.06 1
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content