Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Shardul Securities reports consolidated net loss of Rs 17.26 crore in the December 2025 quarter

Shardul Securities reports consolidated net loss of Rs 17.26 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 30 2026 | 9:10 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 60.14% to Rs 13.11 crore

Net Loss of Shardul Securities reported to Rs 17.26 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 39.94 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales reported to Rs -13.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs -32.89 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales-13.11-32.89 60 OPM %129.14114.17 -PBDT-21.79-37.78 42 PBT-21.93-37.89 42 NP-17.26-39.94 57

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Great Eastern Shipping Company consolidated net profit rises 36.87% in the December 2025 quarter

Brookfield India Real Estate Trust consolidated net profit rises 464.38% in the December 2025 quarter

Greenlam Industries reports consolidated net loss of Rs 0.17 crore in the December 2025 quarter

Laxmi Organic Industries consolidated net profit declines 13.31% in the December 2025 quarter

Ion Exchange (India) consolidated net profit declines 58.20% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 30 2026 | 9:10 AM IST

Explore News

Next Story