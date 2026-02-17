Ahmedabad Steelcraft standalone net profit declines 18.98% in the December 2025 quarter

Sales decline 9.17% to Rs 61.90 croreNet profit of Ahmedabad Steelcraft declined 18.98% to Rs 4.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.69 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 9.17% to Rs 61.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 68.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales61.9068.15 -9 OPM %10.379.01 -PBDT6.366.18 3 PBT6.196.18 0 NP4.615.69 -19
