Ahmedabad Steelcraft standalone net profit declines 18.98% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 17 2026 | 9:08 AM IST
Sales decline 9.17% to Rs 61.90 crore

Net profit of Ahmedabad Steelcraft declined 18.98% to Rs 4.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.69 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 9.17% to Rs 61.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 68.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales61.9068.15 -9 OPM %10.379.01 -PBDT6.366.18 3 PBT6.196.18 0 NP4.615.69 -19

First Published: Feb 17 2026 | 9:08 AM IST

