Home / Markets / Capital Market News / Acrow India standalone net profit rises 9.76% in the December 2025 quarter

Acrow India standalone net profit rises 9.76% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 17 2026 | 9:07 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales reported at Rs 7.16 crore

Net profit of Acrow India rose 9.76% to Rs 0.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.41 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales reported to Rs 7.16 crore in the quarter ended December 2025. There were no Sales reported during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7.160 0 OPM %3.070 -PBDT0.670.52 29 PBT0.610.45 36 NP0.450.41 10

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

RNFI Services consolidated net profit rises 59.43% in the December 2025 quarter

Shrem Infra Invest Pvt consolidated net profit rises 85.60% in the December 2025 quarter

Exxaro Tiles consolidated net profit declines 49.19% in the December 2025 quarter

One Point One Solutions consolidated net profit rises 2.49% in the December 2025 quarter

PPAP Automotive consolidated net profit declines 95.68% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 17 2026 | 9:07 AM IST

Explore News

Next Story