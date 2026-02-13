Kellton Tech Solutions consolidated net profit rises 21.46% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.41% to Rs 307.89 croreNet profit of Kellton Tech Solutions rose 21.46% to Rs 25.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.92 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.41% to Rs 307.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 278.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales307.89278.87 10 OPM %12.6112.18 -PBDT34.1529.53 16 PBT30.3225.08 21 NP25.4120.92 21
