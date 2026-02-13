NINtec Systems consolidated net profit rises 15.16% in the December 2025 quarter

Sales rise 22.99% to Rs 43.28 croreNet profit of NINtec Systems rose 15.16% to Rs 7.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.99% to Rs 43.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 35.19 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales43.2835.19 23 OPM %25.5525.26 -PBDT11.059.64 15 PBT10.409.01 15 NP7.756.73 15
