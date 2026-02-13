Nitco reports consolidated net loss of Rs 11.90 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 54.66% to Rs 130.30 croreNet Loss of Nitco reported to Rs 11.90 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 660.18 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 54.66% to Rs 130.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 84.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales130.3084.25 55 OPM %-4.62-5.96 -PBDT-5.90-17.14 66 PBT-7.96-187.02 96 NP-11.90-660.18 98
