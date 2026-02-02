Ambar Protein Industries standalone net profit declines 35.82% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.72% to Rs 124.92 croreNet profit of Ambar Protein Industries declined 35.82% to Rs 1.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.72% to Rs 124.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 111.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales124.92111.82 12 OPM %2.594.31 -PBDT2.924.44 -34 PBT2.583.98 -35 NP1.812.82 -36
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content