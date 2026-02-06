Andhra Sugars consolidated net profit rises 2765.38% in the December 2025 quarter

Sales rise 23.57% to Rs 631.34 croreNet profit of Andhra Sugars rose 2765.38% to Rs 22.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.78 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.57% to Rs 631.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 510.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales631.34510.90 24 OPM %7.553.17 -PBDT52.0021.91 137 PBT30.941.39 2126 NP22.350.78 2765
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content