Anupam Finserv standalone net profit rises 166.67% in the December 2025 quarter

Sales rise 20.19% to Rs 1.25 croreNet profit of Anupam Finserv rose 166.67% to Rs 0.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.19% to Rs 1.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.04 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.251.04 20 OPM %50.4021.15 -PBDT0.610.21 190 PBT0.540.06 800 NP0.400.15 167
