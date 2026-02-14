Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Apis India consolidated net profit declines 25.81% in the December 2025 quarter

Apis India consolidated net profit declines 25.81% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:35 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 18.16% to Rs 109.51 crore

Net profit of Apis India declined 25.81% to Rs 3.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.16% to Rs 109.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 92.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales109.5192.68 18 OPM %9.339.29 -PBDT9.598.25 16 PBT8.406.80 24 NP3.885.23 -26

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

BIL Vyapar reports consolidated net profit of Rs 0.06 crore in the December 2025 quarter

Raja Bahadur International consolidated net profit rises 25.68% in the December 2025 quarter

India Nippon Electricals consolidated net profit rises 56.20% in the December 2025 quarter

W H Brady & Co consolidated net profit declines 12.12% in the December 2025 quarter

Centrum Capital reports consolidated net loss of Rs 97.24 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:35 AM IST

Explore News

Next Story