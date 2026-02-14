Apis India consolidated net profit declines 25.81% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.16% to Rs 109.51 croreNet profit of Apis India declined 25.81% to Rs 3.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.16% to Rs 109.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 92.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales109.5192.68 18 OPM %9.339.29 -PBDT9.598.25 16 PBT8.406.80 24 NP3.885.23 -26
