Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Apollo Pipes reports consolidated net loss of Rs 3.26 crore in the December 2025 quarter

Apollo Pipes reports consolidated net loss of Rs 3.26 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 4:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 19.73% to Rs 247.18 crore

Net loss of Apollo Pipes reported to Rs 3.26 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 6.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 19.73% to Rs 247.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 307.93 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales247.18307.93 -20 OPM %4.867.56 -PBDT10.1520.42 -50 PBT-5.068.64 PL NP-3.266.21 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp consolidated net profit declines 43.56% in the December 2025 quarter

Blue Star consolidated net profit declines 39.16% in the December 2025 quarter

Go Fashion (India) standalone net profit declines 70.52% in the December 2025 quarter

Apcotex Industries standalone net profit rises 92.21% in the December 2025 quarter

Nifty February futures trade at premium

First Published: Jan 29 2026 | 4:51 PM IST

Explore News

Next Story