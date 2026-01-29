Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp consolidated net profit declines 43.56% in the December 2025 quarter

Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp consolidated net profit declines 43.56% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 4:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 9.73% to Rs 2830.07 crore

Net profit of Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp declined 43.56% to Rs 141.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 250.71 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.73% to Rs 2830.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2579.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2830.072579.02 10 OPM %12.4818.85 -PBDT302.90400.31 -24 PBT194.51300.79 -35 NP141.49250.71 -44

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Blue Star consolidated net profit declines 39.16% in the December 2025 quarter

Go Fashion (India) standalone net profit declines 70.52% in the December 2025 quarter

Apcotex Industries standalone net profit rises 92.21% in the December 2025 quarter

Nifty February futures trade at premium

China's Shanghai Composite index edge up by 0.16%

First Published: Jan 29 2026 | 4:51 PM IST

Explore News

Next Story