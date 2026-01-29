Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / Blue Star consolidated net profit declines 39.16% in the December 2025 quarter

Blue Star consolidated net profit declines 39.16% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 4:51 PM IST
Sales rise 4.20% to Rs 2925.31 crore

Net profit of Blue Star declined 39.16% to Rs 80.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 132.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.20% to Rs 2925.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2807.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2925.312807.36 4 OPM %7.527.43 -PBDT209.83201.46 4 PBT163.97166.48 -2 NP80.66132.57 -39

First Published: Jan 29 2026 | 4:51 PM IST

