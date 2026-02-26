Arihant Classic Finance standalone net profit declines 96.15% in the December 2025 quarter

Sales rise 168.75% to Rs 1.29 croreNet profit of Arihant Classic Finance declined 96.15% to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.26 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 168.75% to Rs 1.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.48 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.290.48 169 OPM %6.2072.92 -PBDT0.080.35 -77 PBT0.080.35 -77 NP0.010.26 -96
