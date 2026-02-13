Aryaman Financial Services standalone net profit rises 149.33% in the December 2025 quarter

Sales rise 46.19% to Rs 3.45 croreNet profit of Aryaman Financial Services rose 149.33% to Rs 1.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.75 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 46.19% to Rs 3.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.452.36 46 OPM %58.8431.36 -PBDT2.501.02 145 PBT2.481.01 146 NP1.870.75 149
