Crestchem standalone net profit rises 38.46% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 5:19 PM IST
Sales rise 49.17% to Rs 7.16 crore

Net profit of Crestchem rose 38.46% to Rs 0.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.52 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 49.17% to Rs 7.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7.164.80 49 OPM %11.3113.33 -PBDT0.990.73 36 PBT0.970.72 35 NP0.720.52 38

First Published: Feb 13 2026 | 5:19 PM IST

