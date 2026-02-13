Associate Sponsors

Coral Laboratories standalone net profit declines 54.72% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 5:19 PM IST
Sales decline 6.22% to Rs 21.56 crore

Net profit of Coral Laboratories declined 54.72% to Rs 2.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.14 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 6.22% to Rs 21.56 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.99 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales21.5622.99 -6 OPM %8.8127.45 -PBDT4.398.81 -50 PBT3.708.31 -55 NP2.786.14 -55

