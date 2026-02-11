Associate Sponsors

Ashok Leyland consolidated net profit rises 6.77% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:33 PM IST
Sales rise 23.57% to Rs 14761.95 crore

Net profit of Ashok Leyland rose 6.77% to Rs 813.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 761.92 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.57% to Rs 14761.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11946.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales14761.9511946.15 24 OPM %19.1219.56 -PBDT1806.971397.54 29 PBT1524.751129.84 35 NP813.49761.92 7

First Published: Feb 11 2026 | 6:33 PM IST

