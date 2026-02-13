Vipul Organics consolidated net profit rises 27.59% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.42% to Rs 46.14 croreNet profit of Vipul Organics rose 27.59% to Rs 1.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.45 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.42% to Rs 46.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 41.41 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales46.1441.41 11 OPM %9.439.39 -PBDT4.103.41 20 PBT2.521.83 38 NP1.851.45 28
