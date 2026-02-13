Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Info Edge (India) consolidated net profit rises 12.00% in the December 2025 quarter

Info Edge (India) consolidated net profit rises 12.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 3:34 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 13.43% to Rs 819.41 crore

Net profit of Info Edge (India) rose 12.00% to Rs 271.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 242.59 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.43% to Rs 819.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 722.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales819.41722.40 13 OPM %35.9236.80 -PBDT475.25446.79 6 PBT444.75416.86 7 NP271.71242.59 12

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Vipul Organics consolidated net profit rises 27.59% in the December 2025 quarter

Haldyn Glass consolidated net profit rises 32.41% in the December 2025 quarter

Jamna Auto Industries consolidated net profit rises 32.85% in the December 2025 quarter

Kajaria Ceramics consolidated net profit rises 12.84% in the December 2025 quarter

Bata India consolidated net profit rises 12.61% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 3:34 PM IST

Explore News

Next Story